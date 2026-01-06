Béisbol Juvenil 2026| Resultados de la jornada del lunes 5 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

Sintoniza hoy, martes 6 de enero, el partido entre Los Santos y Bocas del Toro a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Un invicto cayó y otros equipos siguen sin ver la luz. Estos rasgos caracterizaron la tercera jornada de un 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que se pone cada vez más interesante.

A continuación te presentamos un resumen de lo acontecido en esa fecha correspondiente al lunes 5 de enero de 2026.

Colón 1-3 Panamá Este

Los 'Potros' de Panamá Este defendieron su territorio, el estadio José De La Luz Thompson de Chepo, con una victoria sobre los 'Beep Beep' colonenses.

Una carrera en la parte baja del sexto episodio y dos en el séptimo, le dieron la ventaja al equipo del Este que consiguió su segundo triunfo en tres juegos disputados.

Roderick Rodríguez lanzó seis entradas en las que permitió dos inatrapables, no recibió carreras, propinó seis ponches y una base por bola. Joshua Aguirre cargó con la derrota.

Nelson Bonilla conectó un imparable en dos turnos, anotó una carrera y empujó dos por Panamá Este. Adrián Rivera de 2-1 con una anotada y Alejandro Fanovich de 4-1.

Por Colón, Obed Mejía bateó de 3-1. Edwin Iturriaga, Josué Salazar y José Alfonso pegaron de 4-1 cada uno.

Darién 6-2 Panamá Metro

En el estadio Juan Demóstenes Arosemena, las 'Harpías' darienitas marcaron seis carreras en la parte alta del primer episodio y eso fue suficiente para vencer a unos 'Metrillos' que siguen sin ver la luz del triunfo.

Aaron Otero se acreditó la victoria tras una labor de tres hits y dos carreras con un ponche y tres bases por bolas en cinco episodios. El descalabro se lo apuntó José Chen.

Juan Vargas conectó dos incogibles en cuatro turnos y empujó una carrera por Darién. Luis Rodríguez de 5-2 con una anotada y dos impulsadas y Eliasib Fernández de 3-1 con una anotada.

Por Panamá Metro, Renso Tenas de 4-2 con una carrera impulsada. Luis Rivera de 3-1 con una anotada y Anderson Cousins de 3-1 y una remolcada.

Panamá Oeste 5-2 Coclé

Los 'Vaqueros' de Oeste se mantienen imbatibles y le propinan a la 'Leña Roja' coclesana su primer tropiezo de la campaña.

Abdiel Castillo permitió tres hits y una carrera, con tres ponches y tres bases por bolas en cinco entradas para ser el lanzador ganador. Ayron García fue el serpentinero derrotado en el cotejo disputado en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Luis Aranda pegó de 5-3 con dos carreras anotadas y dos empujadas por Panamá Oeste. Juan Caballero de 4-2 y Mario Villalobos de 3-1.

Por Coclé, Aníbal Sánchez de 3-3 y anotó una carrera. Jeykol De León de 3-1 con una remolcada y Lucas López de 4-1 con una anotada.

Herrera 6-9 Chiriquí Occidente

Los occidentales mantienen su paso firme en el arranque del certamen con una victoria sobre los herreranos que aún no suman triunfos. El partido se llevó a cabo en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Jhosmar Pinto se anotó la victoria luego de un relevo cuatro entradas en las que permitió tres hits y una carrera con cuatro ponches propinados y dos bases por bolas otorgadas. El descalabro fue para Moisés Poveda.

Haiján Hernández pegó de 5-4 con tres carreras anotadas y una empujada por Chiriquí Occidente. Jesús Arosemena de 4-2 con dos impulsadas y Luis Espinoza de 4-2 con una remolcada.

Por Herrera, Jorge Pinilla, de 4-2 con dos anotadas y una empujada. Adams Rodríguez de 4-1 con tres impulsadas y Julio Casas de 4-1 con dos anotadas.

Los Santos 2-3 Chiriquí

Eladio Adames aprovechó un mal tiro del tercera base Darian García hacia la primera base para anotar la carrera que le dio al equipo chiricano la victoria sobre el elenco santeño en el estadio Kenny Serracín de David.

Joseph Delgado propinó cinco ponches, dio dos bases por bolas y no toleró imparables ni carreras en cuatro entradas para ser el lanzador ganador. Santiago Mendoza se quedó con la derrota.

Joans Montenegro conectó de 3-1 con dos carreras anotadas por Chiriquí. Jayko Medina y Julio Avendaño batearon de 4-1 cada uno.

Por Los Santos, José Palomino de 3-1 con una carrera anotada. Darian García de 3-1, Edgar Frías y Miguel Jaén de 2-1 cada uno.

Este juego inició una hora y media después de su horario original por motivo de lluvia.

Los bocatoreños sacaron un triunfo, en la parte baja del noveno episodio, sobre los veragüenses en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Adrián Fuentes fue el lanzador ganador tras una faena de un episodio y un tercio en los que permitió tres imparables y dos carreras, con dos ponches y una base por bola.

Jael Escobar pegó de 2-2 con una carrera anotada por Bocas del Toro.

Tabla de posiciones

Con tres jornadas completadas, el estado de los equipos es el siguiente:

Chiriquí Occidente: 3-0

3-0 Panamá Oeste: 3-0

3-0 Coclé: 2-1

2-1 Panamá Este: 2-1

2-1 Bocas del Toro: 2-1

2-1 Chiriquí: 2-1

2-1 Veraguas: 1-2

1-2 Darién: 1-2

1-2 Los Santos: 1-2

1-2 Colón: 1-2

1-2 Panamá Metro: 0-3

0-3 Herrera: 0-3

Próximos partidos

El martes 6 de enero se realizará la cuarta jornada para la que se programaron seis partidos que son:

Los Santos vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron/ Transmite TVMAX )

) Coclé vs Panamá Este (Estadio José De La Luz Thompson)

Darién vs Panamá Oeste (Estadio Justino Salinas)

Veraguas vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Colón vs Panamá Metro (Estadio Juan Demóstenes Arosemena)

Herrera vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Todos los juegos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.