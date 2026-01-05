EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Veraguas vs Bocas del Toro: partido de la tercera jornada del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Este lunes 5 de enero se disputa la tercera jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Uno de los partidos que se llevan a cabo en esta fecha lo protagonizan los equipos de Veraguas y Bocas del Toro, en el estadio Calvin Byron de Changuinola, que se puede ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de ambos equipos han sido confirmadas y las mostramos a continuación.

Ese encuentro tiene una gran importancia para estos dos conjuntos. Tanto veragüenses como bocatoreños tienen récord de una victoria y una derrota por lo que un triunfo le permitirá al vencedor mejorar su situación en el certamen.

Este es uno de los seis juegos programados para esta fecha. Además de tener informes sobre lo que ocurre en el Calvin Byron también les daremos información de los demás partidos que son los siguientes:

Panamá Oeste vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Darién vs Panamá Metro (Estadio Juan Demóstenes Arosemena)

Colón vs Panamá Este (Estadio José De La Luz Thompson)

Herrera vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Entérate de los acontecimientos a través de este minuto a minuto y recuerda que lo último en información deportiva lo tienes en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Jornada anterior

Herrera 1-7 Veraguas

Tres carreras en la parte baja del octavo episodio le aseguraron a los 'Indios' veragüenses el triunfo sobre los herreranos en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Alejandro Vega se acreditó la victoria tras una apertura de cinco entradas y un tercio en los que toleró tres incogibles y una anotación, con dos ponches propinados y una base por bola otorgada. Mientras que Emanuel Herrera fue el serpentinero derrotado.

Omar Vargas, Melkis López y Cristian Rodríguez batearon de 3-1 cada uno por Veraguas.

Jorge Pinilla pegó de 4-2 por Herrera. Eduardo Canto y Jorge Cedeño de 3-1 cada uno.

Chiriquí 1-2 Bocas del Toro

Los bocatoreños se apuntan el triunfo sobre los chiricanos en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Una carrera, en la parte baja del séptimo episodio, marcó la diferencia a favor de Bocas del Toro.

Brayan Miranda lanzó seis entradas y un tercio en los que permitió tres imparables y una carrera, con nueve ponches y tres bases por bolas para ser el lanzador ganador. La derrota se la acreditó Anthony Ortega.

Christopher Camargo pegó un hit en dos turnos por Bocas del Toro. Adrián Fuentes de 4-1 con una carrera anotada y Edgar Hurtado de 3-1 con una empujada.

Por Chiriquí, Henry Pinzón de 3-1 con una carrera anotada. Alexis Quintero y Joans Montenegro batearon de 4-1 cada uno.

Panamá Este 6-7 Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' de Oeste lograron imponerse a unos 'Potros' de Panamá Este impetuosos para sumar su segundo triunfo del certamen en un partido realizado en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Edgar Samaniego se apuntó la victoria tras un relevo de dos episodios y dos tercios en los que toleró dos inatrapables y dio una base por bola. Ameth Castillo se quedó con la derrota.

Michael Nieto conectó de 4-2 con una carrera anotada y dos impulsadas por Panamá Oeste. Luis Aranda de 3-2 con dos impulsadas, Xavier Waldron y Luis Atencio de 3-1 cada uno.

Darién 1-2 Colón

Los 'Beep Beep' colonenses anotaron una carrera en el séptimo episodio y una más en el octavo para llevarse la victoria sobre las 'Harpías' darienitas en el estadio Justino Salinas de La Chorrera.

Charis Carranza ejerció el rol de relevo en seis entradas. Durante su faena permitió un inatrapable, dio ocho ponches y dos bases por bolas por lo que se acreditó el triunfo. La pérdida la sufrió el relevista Idelmar Ibarra.

Anastacio Araúz bateó de 2-1 y empujó una carrera por Colón. José Alfonso y Humberto Periñán conectaron de 3-1 cada uno.

Por Darién, Néstor Ramos de 4-2 y una carrera impulsada. David Aparicio de 4-1 con una anotada y Juan Vargas de 3-1.

Los Santos 7-8 Chiriquí Occidente

Los occidentales sumaron su segunda victoria en condición de local, dentro del estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles, al superar a los santeños.

El equipo visitante marcó cuatro carreras en la parte baja del noveno episodio, pero esa acometida no evitó que el elenco local se quedará con el triunfo.

Joshua Cedeño fue el lanzador ganador al permitir cuatro incogibles y cuatro anotaciones, con tres ponches y tres bases por bolas en un relevo de cinco entradas. Brandy Mendoza cargó con el descalabro.

James Salcedo conectó tres hits en cuatro turnos, anotó tres carreras y empujó una por Chiriquí Occidente. Jeremy Gómez de 4-2 y Luis Espinoza de 3-1 con una anotada y una impulsada.

Por Los Santos, Johan Vigil de 6-2. Edgar Frías y José Delgado conectaron de 4-2 cada uno.

Panamá Metro 3-5 Coclé

La 'Leña Roja' coclesana sumó su segundo triunfo del certamen al imponerse a los 'Metrillos' en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Christian González permitió cinco imparables y dos carreras, dio nueve ponches y una base por bola en seis episodios para ser el lanzador ganador. La derrota fue para Ángel Valdez.

Ricardo Acosta conectó tres hits en cinco turnos, anotó una carrera y empujó dos por el conjunto coclesano.