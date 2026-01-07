Presidenta de México pide ‘juicio justo’ para Maduro en EEUU

Maduro se declaró el lunes no culpable en su primera comparecencia ante la justicia de Nueva York.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes un "juicio justo" para el depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y otros cargos en Estados Unidos luego de que fuerzas de ese país lo capturaran en Caracas.

Maduro se declaró el lunes no culpable en su primera comparecencia ante la justicia de Nueva York y denunció haber sido secuestrado en su casa por militares estadounidenses.

"Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre (...) En cualquier circunstancia, y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia", afirmó la mandataria izquierdista en su habitual rueda de prensa matinal.

Sheinbaum se dirigió también a los opositores al régimen chavista al reiterar su rechazo a la intervención estadounidense contra la soberanía de Venezuela.

"Para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el chavismo en Venezuela, eso es una cosa, y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. [Con] eso no podemos estar de acuerdo nunca", agregó la jefa de Estado.

Maduro y Flores fueron sacados por la fuerza el sábado durante ataques estadounidenses sobre Caracas y otras regiones del país que incluyeron comandos en tierra, bombardeos aéreos y una imponente fuerza naval.