Autoridades de salud advierten: no existe pirotecnia segura para los niños

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante la temporada de fiestas de fin de año se registra un incremento de niños atendidos en la sala de quemados del Hospital del Niño, principalmente por el uso de pirotecnia y accidentes en el hogar, especialmente en la cocina.

La doctora Marvis Corro, especialista de la sala de quemados del Hospital del Niño, informó que en lo que va del 2025 ya se han atendido 10 menores afectados por pirotecnia. De estos casos, cinco ocurrieron en enero, uno en mayo, uno en noviembre y tres en diciembre, mes en el que las celebraciones incrementan los riesgos.

“La quemadura es una patología completamente prevenible, y la causa más prevenible de todas es la pirotecnia”, señaló la doctora Corro, quien fue enfática al indicar que no existe ningún artefacto pirotécnico inocuo. Incluso los fuegos artificiales considerados pequeños o “inofensivos” pueden causar lesiones graves y permanentes.

La especialista relató el caso reciente de una niña que, aunque solo estaba observando el uso de pirotecnia junto a su familia, resultó gravemente herida cuando otros menores introdujeron un artefacto en un tubo de PVC. El objeto explotó y le impactó directamente en un ojo, poniendo en riesgo su visión de por vida.

Además de la pirotecnia, la doctora advirtió que la principal causa de quemaduras en niños durante todo el año son los líquidos calientes, como agua, aceite o alimentos, lo que se conoce como quemaduras por escaldadura. Estas suelen ocurrir cuando los niños ingresan a la cocina mientras se preparan los alimentos.

“Muchas veces los padres cocinan con los niños en brazos o los dejan jugando en la cocina, y ese no es un lugar seguro para ellos”, explicó Corro. Recomendó colocar barreras de seguridad, evitar que los menores estén cerca de estufas y hornos, y buscar alternativas seguras, especialmente en viviendas con espacios reducidos.

En cifras generales, el servicio de quemados del Hospital del Niño atiende entre 450 y 600 pacientes al año por quemaduras moderadas y severas. Al sumar los casos leves atendidos en la Clínica de la Herida, la cifra puede alcanzar cerca de 1,000 pacientes anuales, lo que evidencia la magnitud del problema.

Entre las recomendaciones clave para prevenir estos accidentes, la especialista destacó:

No permitir que ningún niño manipule ni observe el uso de pirotecnia.

Revisar extensiones eléctricas y luces decorativas para evitar quemaduras por electricidad.

Mantener cerillos, encendedores, detergentes y químicos fuera del alcance de los niños.

Evitar que los menores entren a la cocina o tengan contacto con superficies calientes como hornos.

“Es mejor pasar unas fiestas en armonía y en familia que enfrentar una lesión que deje secuelas para toda la vida”, concluyó la doctora Corro.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a padres y cuidadores a extremar las medidas de seguridad en el hogar, recordando que la mayoría de estas lesiones pueden evitarse con prevención y supervisión adecuada.