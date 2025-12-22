Tragedia en Jaqué: Una adulta mayor murió tras recibir una brutal golpiza en un asalto

El agresor fue capturado por el Servicio Nacional de Fronteras.

Darién/Una mujer de 65 años murió tras sufrir una brutal agresión durante un asalto ocurrido el sábado en horas de la noche en la comunidad de Jaqué, provincia de Darién, de acuerdo con el informe del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre llega corriendo al portal en donde se encontraban dos adultas mayores. En la grabación, el individuo agrede a una de ellas con una potente patada en el estómago y la tira al piso de manera violenta, y se observa cómo la sigue golpeando estando en el piso. La segunda mujer intentó ayudarla, pero no tuvo éxito.

Según la información inicial presentada, la agresión fue registrada en un local comercial de Jaqué. El Senafront detalló que el antisocial logró sustraer un bolso perteneciente a la víctima.

Lamentablemente, el golpe recibido provocó una lesión que requirió traslado inmediato a un centro integral de salud en Jaqué, donde fue diagnosticada con trauma en el tórax y el abdomen. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de la señora.

Tras conocer sobre este violento robo, el Senafront informó que se desplegó un operativo con apoyo de la comunidad, logrando la ubicación y retención de un ciudadano de 21 años, que fue puesto a órdenes de las autoridades.

La institución detalló que el señalado tiene rasgos indígenas y que la comunidad intentó lincharlo debido al reconocimiento inmediato del presunto agresor.

El hecho se registró aproximadamente a las 10:00 p. m. del sábado y la muerte de la señora se confirmó alrededor de las 2:00 a. m. por la médica de turno en la comunidad.

La víctima fue la señora Rosa Vidal Mon, miembro de una familia numerosa en Jaqué, que ha servido de apoyo en reiteradas ocasiones a TVN Noticias.

