Varios heridos por incidente con un vehículo en el desfile de Navidad en San Miguelito

Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos 10 personas resultaron heridas la noche del domingo 21 de diciembre, luego de que un vehículo de la delegación del desfile de Navidad en San Miguelito colisionara contra una barda de seguridad.

El vehículo en cuestión hacía maniobras y ya había participado en otros desfiles de Navidad.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó en sus redes sociales que tras el incidente en el recorrido del desfile, se activaron de inmediato los protocolos de atención con personal de la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y equipos de emergencia.

"La Alcaldía de San Miguelito está colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes", destacó la alcaldesa.

Agregó que visitó a las personas afectadas la noche del domingo para mantenerse al tanto de su estado, tras el incidente ocurrido al final del desfile, cuando un vehículo perdió el control.