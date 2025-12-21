San Miguelito, La Chorrera y David se llenan de color con desfiles navideños

Panamá/La Navidad se tomó este fin de semana las calles de San Miguelito, La Chorrera y David, donde miles de personas salieron a disfrutar de desfiles navideños simultáneos, marcados por carrozas, bandas musicales, delegaciones escolares y un amplio despliegue de seguridad, en jornadas que también provocaron cierres viales y congestionamientos.

San Miguelito: desfile sobre la Transístmica y fuerte operativo de seguridad

En el distrito de San Miguelito, el desfile inició en el sector de Moya, Pan de Azúcar, frente a Los Andes N.° 1, y recorrió aproximadamente un kilómetro por la vía Transístmica hasta el centro comercial Los Andes Mall, frente a Los Andes N.° 2.

A lo largo del recorrido, se observó una gran cantidad de vehículos modificados, así como la participación de delegaciones escolares y bandas musicales. Según los organizadores, 45 delegaciones confirmaron su participación, un cambio significativo respecto a años anteriores, cuando el desfile se realizaba únicamente en calles internas del distrito.

La actividad generó fuerte congestionamiento vehicular, especialmente hacia San Isidro y Panamá Norte, ya que se habilitaron solo dos carriles hacia el centro de la capital. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar el Corredor Norte o el Corredor Sur como rutas alternas.

El director de Cultura y Deporte del Municipio de San Miguelito, Manuel Díaz, informó que se desplegaron 200 unidades de la Policía Nacional, además de personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Cruz Roja, con apoyo de un centro de operaciones con cámaras de vigilancia.

“Va a ser hasta las 11 de la noche, pero tenemos 200 unidades de la Policía, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja. Todo está enfocado en garantizar la seguridad para que el evento transcurra de manera tranquila”, señaló Díaz, quien aseguró que el resto del distrito también mantuvo cobertura policial, pese a tratarse de un evento en horario vespertino y nocturno.

La Chorrera: 52 delegaciones y cientos de familias en la avenida de las Américas

En La Chorrera, Panamá Oeste, el desfile navideño estaba programado para iniciar a las 5:00 de la tarde sobre la avenida de las Américas, aunque a esa hora aún se conformaban las primeras delegaciones a la altura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La vía fue cerrada al tránsito vehicular, con desvíos antes del MOP, por lo que las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas a quienes se dirigían hacia el interior del país.

Según la organización, 52 delegaciones recorrerían la avenida desde el MOP hasta el Parque Libertador. Desde horas tempranas, cientos de personas, entre niños y adultos, se apostaron a lo largo del recorrido, algunos con disfraces, sillas y en familia, aprovechando que el clima favoreció la jornada festiva.

Chiriquí: 82 delegaciones recorren las calles de David

En David, Chiriquí, el desfile navideño se desarrolló en el distrito de David, con inicio en el área del Parque de las Madres. Desde allí, el recorrido avanzó por la avenida central, continuó por la F Sur y finalizó cerca de la vía Interamericana, en el sector este sur.

De acuerdo con las autoridades, 82 delegaciones participaron en el desfile, con la expectativa de que concluyera pasadas las 9:00 o 11:00 de la noche. Además, se contó con la presencia de al menos 17 bandas y vehículos alegóricos, procedentes no solo de David y Dolega, sino también de otros distritos de la provincia.

Desde tempranas horas, una numerosa asistencia de público se concentró en los puntos de inicio del desfile, en una celebración que combinó música, tradición y ambiente familiar.

Con información de Luis Jiménez, Yiniva Caballero y Demetrio Ábrego.