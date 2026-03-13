Panamá comparte avances en gestión fronteriza en encuentro internacional en México

El director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, participó como ponente en el Border Management Technologies Summit America, que se realiza del 10 al 12 de marzo en México y reúne a autoridades, especialistas y actores clave del sector migratorio y de seguridad fronteriza.

Durante su intervención, Mojica Rivera presentó un panorama general de la frontera panameña, destacando los retos que enfrenta el país en materia de movilidad humana y control migratorio, especialmente en zonas de alto tránsito como el Tapón del Darién.

El director explicó que Panamá ha implementado diversas herramientas tecnológicas y mecanismos de coordinación institucional para fortalecer la vigilancia y el control en sus fronteras, así como para modernizar los procesos migratorios y mejorar la capacidad de respuesta ante los flujos de personas que ingresan o transitan por el país.

“Es fundamental continuar integrando soluciones tecnológicas, sistemas de gestión de identidad y estrategias de análisis de información que nos permitan reforzar la seguridad y agilizar la facilitación de viajeros”, señaló Mojica Rivera durante su exposición.

El Border Management Technologies Summit America congrega a altos representantes gubernamentales, expertos técnicos y especialistas en seguridad y migración, quienes intercambian experiencias y debaten sobre tecnologías aplicadas a fronteras, gestión migratoria, seguridad, manejo de identidad y cooperación regional.

La participación de Panamá en este encuentro internacional permite compartir buenas prácticas, fortalecer alianzas y conocer nuevas soluciones tecnológicas, en un contexto donde la gestión eficiente y segura de las fronteras sigue siendo uno de los principales retos de la región.

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