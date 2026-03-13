Línea 3 del Metro de Panamá avanza con la energización del viaducto previo a fase de pruebas

Se exhortó a la población a respetar las zonas de trabajo mientras continúan las labores de construcción y puesta en marcha de la infraestructura.

La Línea 3 del Metro de Panamá alcanzó un nuevo avance en su construcción con la energización del viaducto, un proceso clave que permite activar parte de la infraestructura eléctrica necesaria para la futura operación del sistema.

De acuerdo con la información divulgada por el proyecto, esta etapa activa la línea de media tensión de 34.5 kilovoltios (kV), fundamental para alimentar la infraestructura eléctrica del viaducto y preparar la circulación de los trenes en fases de prueba.

La energización representa un paso técnico importante dentro del desarrollo del proyecto, ya que permite avanzar hacia las pruebas operativas del sistema ferroviario que conectará la ciudad de Panamá con el sector oeste del país.

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Las autoridades también emitieron advertencias de seguridad debido a los riesgos eléctricos que implica esta fase de los trabajos. Según se indicó, el acceso al área energizada está estrictamente restringido a personal autorizado, ya que ingresar sin permiso puede poner en peligro la vida.

Además, se exhortó a la población a respetar las zonas de trabajo mientras continúan las labores de construcción y puesta en marcha de la infraestructura.

La Línea 3 del Metro es una de las obras de movilidad más importantes en desarrollo y busca mejorar la conexión y el transporte público entre la capital y Panamá Oeste, beneficiando a miles de usuarios que diariamente se trasladan entre ambas zonas.