Posadas navideñas mantienen viva una tradición de más de 30 años en Pozo Azul

Los organizadores coinciden en que las posadas no solo preservan una costumbre religiosa y cultural, sino que también fortalecen la unión comunitaria y renuevan el espíritu de la Navidad en el distrito de Aguadulce.

Aguadulce/Por más de tres décadas, residentes del sector 8 de Diciembre, en Pozo Azul, corregimiento de Barrios Unidos, distrito de Aguadulce, mantienen viva la tradición de las posadas navideñas, una práctica que une a niños, jóvenes y familias enteras durante la temporada de Navidad.

Cada año, vecinos del sector recorren calles y hogares llevando cantos, rezos y villancicos, en una dinámica comunitaria que busca preservar las costumbres y fortalecer los lazos entre las familias. Las posadas se realizan de casa en casa, donde se pide la posada, se reza la novena y se entonan cantos tradicionales que despiertan sonrisas y emociones en quienes participan y reciben al grupo.

Edgar Herrera Ramos, uno de los principales impulsores de esta tradición, explicó que lleva 33 años participando de manera ininterrumpida en estas actividades. Destacó que muchas de las niñas que antes asistían hoy regresan acompañadas de sus propios hijos, lo que demuestra la continuidad generacional de la tradición.

Te puede interesar: Arzobispo Ulloa llama a rechazar la violencia y construir la paz en vísperas de la Navidad

Las posadas forman parte de un proceso que se desarrolla durante nueve días, culminando con una misa que marca el cierre de la novena del Niño Dios. Durante este recorrido, el grupo visita distintos puntos de la comunidad y sectores cercanos, siempre a solicitud de las familias que desean recibir la posada en sus hogares.

Josefina Carrión Regues, vecina del sector y una de las animadoras del grupo, señaló que su rol principal es motivar a los niños a cantar, aplaudir y disfrutar de la actividad. Resaltó la importancia de mantener estas tradiciones comunitarias, que fomentan la alegría, la convivencia y el espíritu navideño.

Los organizadores coinciden en que las posadas no solo preservan una costumbre religiosa y cultural, sino que también fortalecen la unión comunitaria y renuevan el espíritu de la Navidad en el distrito de Aguadulce.