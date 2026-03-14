Pacífico panameño enfrenta retos por sobreexplotación, contaminación y especies invasoras

El estudio fue elaborado en el marco del proyecto Pacífico Sostenible, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementado por el PNUD y ejecutado por WWF Mesoamérica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un nuevo estudio técnico evidencia los principales desafíos que enfrenta el ambiente marino-costero del Pacífico panameño y plantea acciones concretas para garantizar su gestión sostenible, según información presentada por los responsables del proyecto Pacífico Sostenible.

El Diagnóstico del Estado del Ambiente Marino-Costero del Pacífico de Panamá, desarrollado en el marco de Pacífico Sostenible y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutado por WWF Mesoamérica, identifica tres retos prioritarios:

La presión sobre los recursos pesqueros , asociada a la sobreexplotación, la pesca ilegal y la pesca incidental.

, asociada a la sobreexplotación, la pesca ilegal y la pesca incidental. La contaminación por vertidos y residuos sólidos , que afecta la calidad del agua y los ecosistemas.

, que afecta la calidad del agua y los ecosistemas. El avance de especies invasoras, impulsado por dinámicas como el transporte marítimo.

Para atender estos desafíos, el diagnóstico propone mejorar la gobernanza pesquera, coordinar esfuerzos intersectoriales para elevar la calidad del agua y establecer sistemas de monitoreo, aprovechando la capacidad científica e institucional existente.

El viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino B., destacó que el Pacífico panameño es “uno de los mayores patrimonios naturales y una fuente de sustento para miles de familias”, y subrayó la importancia de incorporar a las comunidades en estas iniciativas para preservar la pesca artesanal y conservar las especies marinas.

Por su parte, Juan Carlos Villagran resaltó la colaboración entre los países integrantes del proyecto y el trabajo con comunidades locales para fortalecer la gestión del ambiente marino-costero.

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Con casi 3,000 kilómetros de litoral, el Pacífico panameño alberga ecosistemas críticos como manglares, arrecifes de coral y praderas de pastos marinos, que sostienen actividades esenciales para miles de familias. Se estima que el 85% del pescado consumido en comunidades locales proviene de la pesca artesanal, mientras que la producción acuícola creció 17.1% en 2023, y los ingresos turísticos alcanzaron 6,000 millones de balboas en 2024.

Jessica Young, Oficial Nacional para Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD, destacó que el diagnóstico es “un esfuerzo multipaís para reforzar la interconectividad natural” y que servirá como base para fortalecer la gobernanza marina y la gestión integrada entre entidades, comunidades y autoridades locales.

El estudio plantea también oportunidades para desarrollar la economía azul, impulsar soluciones basadas en la naturaleza e integrar a comunidades, mujeres y juventudes en la planificación ambiental. Las instituciones participantes hacen un llamado a la sociedad científica, académica y comunitaria a construir sobre esta base instrumentos que permitan aprovechar de manera sostenible este importante patrimonio natural.

El diagnóstico completo está disponible en: pacificosostenible.org/proceso-adt-pae.