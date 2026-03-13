Canal de Panamá lanza nuevo portal de empleos y proyecta contratar a unas 3 mil personas en los próximos 10 años

Actualmente, las vacantes abarcan diversas áreas, incluyendo ingenierías, administración de proyectos, analistas administrativos y otros perfiles profesionales y técnicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá lanzó un nuevo portal de empleos con el objetivo de modernizar su proceso de reclutamiento y facilitar a los panameños el acceso a oportunidades laborales dentro de la institución.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente de Capital Humano del Canal, Rubén Pérez, quien invitó a los interesados a ingresar al sitio empleos.pancanal.com, donde se publican diariamente las vacantes disponibles.

Según explicó el funcionario, la plataforma permitirá a los aspirantes buscar posiciones, conocer los requisitos de cada puesto y dar seguimiento al proceso de selección de forma más ágil y transparente.

“Todos los panameños que aspiren a trabajar en el canal de Panamá pueden entrar al portal, revisar las vacantes y aplicar. El sistema es dinámico y las oportunidades se irán publicando dependiendo de los proyectos y necesidades que tengamos”, indicó.

Proyección de 3 mil nuevos puestos

Pérez detalló que la institución ha realizado una proyección de capital humano para los próximos 10 años, en la que se estima la necesidad de alrededor de 3 mil nuevas posiciones, principalmente debido a jubilaciones previstas dentro de la organización.

Actualmente, las vacantes abarcan diversas áreas, incluyendo ingenierías, administración de proyectos, analistas administrativos y otros perfiles profesionales y técnicos.

Dominio del inglés sigue siendo requisito

El vicepresidente de Capital Humano explicó que el dominio del inglés continúa siendo un requisito importante para muchas posiciones, debido a que el Canal opera dentro de la industria marítima internacional, donde ese idioma es el estándar.

No obstante, señaló que también se han identificado deficiencias en otras áreas, por lo que durante los procesos de selección se aplican evaluaciones de español y pruebas de aritmética básica.

Reapertura de la Escuela de Aprendices

Entre las iniciativas para fortalecer el recurso humano, el Canal reabrirá en abril su Escuela de Aprendices, un programa de formación técnica dirigido a preparar mano de obra especializada en oficios como soldadura y otras áreas artesanales.

Los participantes recibirán formación durante tres años y serán remunerados mientras completan el programa, con el objetivo de graduarse como técnicos calificados para integrarse posteriormente a la institución.

Fin de las ferias de empleo

Con la implementación del nuevo sistema digital, el Canal dejará de realizar ferias de empleo tradicionales. Todo el proceso de reclutamiento se gestionará a través del portal, aunque las autoridades seguirán promoviendo las oportunidades laborales en distintas provincias.

Las personas que tengan dificultades tecnológicas para completar su solicitud podrán agendar una cita y recibir asistencia en el edificio 726 en Balboa, donde personal del área de Capital Humano les orientará sobre cómo utilizar la plataforma.

Nuevos proyectos generarán más empleos

Pérez también adelantó que el Canal continuará generando oportunidades laborales a medida que avancen proyectos estratégicos, como el desarrollo del lago de Río Indio, nuevas infraestructuras portuarias en el Atlántico y el Pacífico y la iniciativa de un gasoducto interoceánico.

Solo en el proyecto de Río Indio ya se contabilizan más de 100 puestos, cifra que podría aumentar conforme avance su desarrollo.

Nueva convención colectiva

Durante la entrevista, el vicepresidente de Capital Humano también informó que la institución firmó recientemente una nueva convención colectiva que abarca a unos 7 mil trabajadores, de los cerca de 9 mil empleados del Canal.

El acuerdo tendrá una vigencia de siete años e incluye ajustes salariales orientados a mitigar el impacto de la inflación, además de medidas para mejorar la eficiencia en los procesos laborales.

Pérez destacó que trabajar en el Canal representa una oportunidad de crecimiento profesional para los panameños, al tratarse de una organización que permite desarrollar carrera a largo plazo dentro de una de las infraestructuras más importantes del comercio mundial.