Béisbol Mayor 2026 calendario| Estos son los partidos para la jornada inaugural del campeonato nacional

Herrera vs Panamá Oeste, hoy desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La pelota panameña está de fiesta cuando su máxima categoría pone en marcha su torneo. Este viernes comienza la versión 83 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Doce equipos estarán en competencia y entrarán en acción durante la jornada inaugural, la que se desarrollará en seis estadios del territorio panameño.

A continuación detallamos los partidos programados para la primera fecha del certamen.

Herrera vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)

Herreranos y 'Vaqueros' iniciarán su andar en el certamen con un partido que promete estar cargado de emociones.

El conjunto herrerano busca salir de una sequía de 19 años sin títulos ante un elenco del 'West' que llega deseoso de ser protagonista en el torneo.

El moderno estadio Mariano Rivera de La Chorrera será el escenario de ese encuentro que será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Veraguas vs Panamá Este (Estadio Rod Carew/ 2:00 p.m.)

La acción iniciará temprano en el coliseo capitalino cuando los 'Indios' veragüenses midan fuerzas con el elenco del Este.

Ante el retorno de jugadores como Adolfo Reina y los hermanos José y Erick Mordock, Veraguas espera recuperar fuerzas y mostrarse como un equipo contendor aunque tendrá al frente a un Panamá Este que intentará luchar y dar la pelea.

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Bocas del Toro vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)

Después del encuentro entre Veraguas y Panamá Este, los 'Tortugueros' bocatoreños enfrentarán a los metropolitanos.

Luego de conquistar la corona el año pasado, Bocas del Toro intentará iniciar la defensa del título con un triunfo. No obstante, Panamá Metro afronta el certamen con el deseo de competir y mejorar lo obtenido en el campeonato anterior donde llegó hasta las semifinales.

Los Santos vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 p.m.)

Unos santeños deseosos a reverdecer laureles enfrentarán a una 'Leña Roja' dispuesta a arder en su propio terreno.

Bajo la dirección de Carlos Lee III, quien guio a Panamá Metro y a Chiriquí al título en los años 2022 y 2024, Los Santos busca dar el salto de calidad y conquistar el campeonato lo que no hace desde al año 2011.

Por su parte, los coclesanos esperan replicar lo hecho el año anterior cuando alcanzó la final de la mano del manager Rodrigo Merón que se mantiene en el puesto.

Chiriquí Occidente vs Darién (Estadio de Metetí/ 7:00 p.m.)

Los occidentales visitan Metetí donde les esperan las 'Harpías' darienitas.

Chiriquí Occidente espera continuar con su proceso y tratará de dar un paso en firme con un triunfo, pero tendrá al frente a un elenco de Darién que ha dado pelea en los últimos años.

Después de caer en el 2025, dentro de la Ronda de Ocho, los darienitas esperan volver a instancias decisivas tal y como lo hizo en el 2024 cuando llegaron a las semifinales.

Chiriquí vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula, 8:00 p.m.)

La ciudad de Colón se viste de gala con la reapertura de su estadio, el Roberto Mariano Bula. El elenco chiricano visita a los 'Correcaminos' colonenses en un choque entre equipos que han sido animadores de la categoría mayor en años recientes.

Aunque sea el último juego en iniciar, éste marca la inauguración oficial del torneo.

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