Autoridades investigan privación de libertad ocurrida en sector de Vista Hermosa

La Policía Nacional rescató a una persona que había sido víctima de privación de libertad en un área de hangares utilizada como depósito, ubicada en la parte posterior de un supermercado en el sector de Vista Hermosa.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue ubicada gracias a la rápida acción policial. Tras el hallazgo, se le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada ante el Ministerio Público, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Las autoridades informaron que una persona se mantiene bajo investigación y que se trata de uno de los posibles agresores vinculados a este caso. De manera preliminar, se presume que el hecho ocurrió de forma fortuita, cuando la víctima transitaba por un área solitaria y fue retenida con el objetivo de despojarla de su vehículo. Hasta el momento, no se maneja información sobre solicitudes de dinero o algún tipo de recompensa.

La Policía Nacional indicó que, junto a su organismo de investigación, continúa con las labores para identificar, ubicar y judicializar a los responsables del delito.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de prevención al momento de realizar transacciones de compra o venta de vehículos, recomendando hacerlo en lugares concurridos, con presencia de cámaras de seguridad, ir acompañado y evitar portar dinero en efectivo, optando por transferencias bancarias como medio de pago.

