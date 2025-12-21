Diputado Isaac Mosquera denuncia actuación policial en Pacora; Policía asegura que evadió retén

La Policía detalló que el automóvil fue detenido tras recorrer 3.5 kilómetros desde el punto de evasión y que, al ser abordado, se observó que transportaba varios bultos en la parte trasera.

Panamá/Un procedimiento policial registrado en el corregimiento de Las Garzas generó versiones encontradas entre la Policía Nacional y el diputado Isaac Mosquera, del partido Molirena, quien denunció una actuación que calificó como "desproporcionada y riesgosa para su familia", mientras que las autoridades aseguran que actuaron conforme a los protocolos de seguridad.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Policía Nacional, el hecho se originó cuando un vehículo tipo pickup negro, sin placa visible, proveniente de la provincia de Darién, evadió un punto de control ubicado en la entrada de Las Garzas, lo que activó una alerta policial.

La Policía Nacional informa que (…) el vehículo evadió la verificación policial. Ante esta situación, se emitió la alerta correspondiente y se inició una persecución preventiva conforme a los protocolos de seguridad establecidos”, señala el comunicado de la Policía.

Disparo de advertencia y detención

Según la versión de la Policía, durante el seguimiento, a la altura de la entrada de San Juan de Pacora, las unidades realizaron “un disparo al aire de advertencia, como lo indican nuestros procedimientos, con el fin de lograr la detención del vehículo”.

La Policía detalló que el automóvil fue detenido tras recorrer 3.5 kilómetros desde el punto de evasión y que, al ser abordado, se observó que transportaba varios bultos en la parte trasera. Posteriormente, el conductor se identificó como chofer de un vehículo propiedad del diputado Isaac Mosquera, quien, según el comunicado,“bajó la ventana del vehículo y se identificó”.

Al ser consultado por la ausencia de la placa vehicular, el conductor indicó que no la llevaba puesta porque "se la hurtaban”, y tras las coordinaciones correspondientes, no registrándose ninguna novedad adicional, se permitió que continuaran su trayecto.

Versión del diputado

Más temprano, el diputado Isaac Mosquera ofreció su versión a través de su cuenta de Instagram, donde relató un escenario distinto y expresó preocupación por la actuación policial.

“Tras culminar una serie de actividades familiares en mi provincia de Darién, me trasladaba por carretera y, al llegar al área de Santa Isabel, me encontré con un operativo policial”, explicó.

Mosquera aseguró que se identificó correctamente como diputado de la República y que, tras avanzar, se produjo un hecho que elevó el nivel de alarma.

“Pocos metros después, escuché y sentí un disparo, lo que generó una situación alarmante de forma inmediata”, afirmó. El diputado denunció que fue interceptado por varios vehículos sin placa y patrullas policiales, en lo que calificó como “una acción desproporcionada que elevó el nivel de riesgo”.

Además, aseguró que durante el procedimiento intentaron bajar a uno de sus hijos del vehículo. “Abrieron la puerta de mi vehículo y trataron de bajar a uno de mis hijos del carro a la fuerza y sin la competencia debida, lo que representó un peligro real para mi seguridad personal junto con mi familia”, señaló.

Mosquera sostuvo que no representó amenaza alguna y cuestionó el procedimiento. “Este tipo de actuaciones no solo son inaceptables, sino que ponen en riesgo la vida de cualquier ciudadano”, manifestó. “Este hecho debe ser investigado y aclarado con responsabilidad y transparencia”, concluyó.