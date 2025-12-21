Chiriquí: Policía refuerza operativos para desarticular 'parkings clandestinos' durante fin de año

“Vamos a estar pendientes de todos los ‘famosos’ parkings clandestinos, que por lo general terminan afectando la convivencia pacífica, generando lesiones personales y, en algunos casos, víctimas fatales”, advirtió el jefe policial.

David, Chiriquí/Las autoridades policiales anunciaron que desarticularán los llamados “parkings clandestinos” en la provincia de Chiriquí, como parte de un refuerzo del pie de fuerza durante las festividades de fin de año, especialmente en áreas comerciales, centros comerciales, zonas residenciales y bancarias.

El jefe regional de la Zona Policial de Chiriquí explicó que estos encuentros ilegales suelen derivar en problemas de convivencia, lesiones personales y, en algunos casos, víctimas fatales, por lo que serán objeto de vigilancia especial.

“Vamos a estar pendientes de todos los ‘famosos’ parkings clandestinos, que por lo general terminan afectando la convivencia pacífica, generando lesiones personales y, en algunos casos, víctimas fatales”, advirtió el jefe policial.

El funcionario detalló que se contará con un equipo especializado dedicado al seguimiento y disuasión de este tipo de actividades, las cuales no cuentan con permisos municipales y, por tanto, se consideran ilegales.

Además, señaló que los operativos se desarrollarán en coordinación con los jueces de paz y el Ministerio Público, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y garantizar el orden público durante las celebraciones.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, respetar las normas y evitar participar en actividades no autorizadas que pongan en riesgo la seguridad colectiva.

