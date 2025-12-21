Dolor y clamor de justicia en Gariché tras despedida de niña fallecida por atropello

Las autoridades confirmaron que una persona permanece detenida mientras se desarrollan las investigaciones por el presunto delito de homicidio culposo.

Bugaba, Chiriquí./Entre lágrimas, oraciones y un profundo silencio, familiares, amigos y miembros de la comunidad dieron el último adiós a la menor fallecida en un accidente de tránsito ocurrido en Gariché, en la provincia de Chiriquí. El templo donde se realizaron las exequias resultó insuficiente para acoger a las personas que acudieron a despedirla, reflejo del impacto que causó su trágica muerte.

La niña, de 11 años de edad, perdió la vida la noche del jueves, tras ser arrollada por un vehículo cuando regresaba a casa luego de participar en un desfile navideño, en el corregimiento de Aserrío de Gariché, distrito de Bugaba, sobre la vía Panamericana.

Familiares relataron que la tragedia ha dejado a la familia profundamente conmovida. Ikadira Quintero, madre de la niña, expresó entre sollozos el dolor por la pérdida de su primera hija.

“Era mi primera hija, la quería mucho, la amaba mucho. Ganaré 20, 30 y 40 niños para Dios; ese fue el legado que ella me dejó”, dijo.

El hermano mayor de la menor, Jairo Marino Quintero Jiménez, también pidió justicia y recordó a su hermana como una niña alegre y llena de vida, cuyo recuerdo permanecerá en la familia y la comunidad.

“Pedimos justicia y que se haga la voluntad de Dios”, expresaron los familiares durante el sepelio.

Investigación en curso

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, el atropello ocurrió al concluir una actividad navideña que se desarrollaba en el área. Un vehículo que transitaba por la vía impactó a la menor, quien falleció en el lugar a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Las autoridades confirmaron que una persona permanece detenida mientras se desarrollan las investigaciones por el presunto delito de homicidio culposo.

El caso ha generado consternación en Gariché y en comunidades cercanas, donde vecinos reiteraron el llamado a mayor prudencia en las vías, especialmente durante actividades comunitarias y celebraciones, para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

Con información Demetrio Ábrego.