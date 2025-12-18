Niña de 11 años muere atropellada en el sector de Aserrío de Gariché, Bugaba

El hecho ocurrió al finalizar una actividad navideña que se desarrollaba en el área, cuando un vehículo que circulaba por la vía impactó a la menor de edad.

Chiriquí/Las autoridades investigan un atropello que se registró la noche del jueves en el corregimiento Aserrío de Gariché, en Bugaba, sobre la vía Panamericana, y que provocó la muerte de una menor de 11 años de edad.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, el hecho ocurrió al finalizar una actividad navideña que se desarrollaba en el área, cuando un vehículo que circulaba por la vía impactó a la menor. A consecuencia de las graves lesiones sufridas, la niña falleció en el lugar.

El jefe de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, subcomisionado Erick Rodríguez, explicó que el conductor involucrado no participaba en la actividad comunitaria, sino que transitaba por la carretera al momento del suceso.

Indicó, además, que el automovilista se mantiene bajo custodia policial y será remitido al Ministerio Público para el debido proceso.

Como parte de las diligencias iniciales, las autoridades le practicaron la prueba de alcoholemia al conductor, la cual resultó negativa. No obstante, Rodríguez señaló que aún se deben determinar las causas exactas del accidente, entre ellas una posible velocidad inadecuada u otros factores.

“Será la investigación la que determine si hubo exceso de velocidad u otra circunstancia que influyó en el hecho”, sostuvo el subcomisionado.

Según cifras oficiales, con este caso se elevan a 52 las muertes por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí en lo que va del año.