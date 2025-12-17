Más de 1,800 accidentes de tránsito en diciembre encienden las alertas de las autoridades

Las estadísticas reflejan un incremento significativo en la siniestralidad vial durante esta época.

Ciudad de Panamá/Más de 1,800 accidentes de tránsito se han registrado en el país en lo que va del mes de diciembre, una cifra que mantiene en preocupación a las autoridades, tomando en cuenta que el mes aún no ha concluido y que se aproximan las festividades de fin de año.

De acuerdo con la Policía Nacional, en los primeros 17 días de diciembre se contabilizaron 1,883 accidentes de tránsito, los cuales dejaron un saldo de 478 personas lesionadas y 13 víctimas fatales. Las estadísticas reflejan un incremento significativo en la siniestralidad vial durante esta época.

El teniente Agustín Santamaría, de la Policía de Tránsito, explicó que entre las principales causas de los accidentes se encuentran el irrespeto a las señales de tránsito, el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas.

“Una de las causales de los accidentes de tránsito es que las personas están desatendiendo las señales, están excediendo los límites de velocidad y también están consumiendo bebidas alcohólicas, lo que provoca estas colisiones”, señaló.

Santamaría indicó que existen zonas específicas donde se registra la mayor cantidad de accidentes, principalmente en áreas de alto flujo vehicular.

“Por lo general, se dan en la ciudad capital, producto de la gran masa vehicular que entra desde el este, el norte y el oeste. Al ser una comunidad flotante, se generan más accidentes. También ocurre en La Chorrera, donde el tránsito es bastante elevado”, subrayó.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones dirigidas a los conductores para evitar que las cifras sigan en aumento. Entre ellas, evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, ya que esta distracción provoca con frecuencia colisiones por alcance, consideradas las más comunes.

Así mismo, hicieron un llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol durante estas fechas festivas.

“Comprendemos que son días de celebración con la familia, pero después de la fiesta sigue una vida. Tras estas festividades, continúa la vida cotidiana y debemos salvaguardarla”, manifestó el teniente.

Solo en las últimas 24 horas se reportaron 100 accidentes de tránsito a nivel nacional, situación que mantiene en alerta a las autoridades

Con información de Yamy Rivas