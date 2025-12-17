Analizan creación de seguro contra hurto de ganado y aplicación de tecnología de rasteo por aumento de casos

El Instituto de Seguros Agropecuarios evalúa la incorporación de un seguro contra el hurto pecuario dentro de su cartera de servicios

Ciudad de Panamá/Los casos de hurto de ganado han registrado un aumento sostenido en los últimos años en el país, al pasar de 692 denuncias en 2021 a 1,013 en 2024, de acuerdo con cifras del Ministerio Público. Esta situación ha generado preocupación entre productores y autoridades del sector agropecuario.

Ante este panorama, el Instituto de Seguros Agropecuarios (ISA) evalúa la incorporación de un seguro contra el hurto pecuario dentro de su cartera de servicios, apoyado en el uso de tecnología que permita rastrear y ubicar animales sustraídos de manera indebida de las fincas.

Actualmente, la entidad desarrolla un plan piloto que utiliza microchips de identificación como herramienta principal para el control y localización del ganado. Esta tecnología permitiría detectar el paso de los animales por puntos estratégicos o puestos de control, facilitando la verificación de posibles casos de hurto.

“En el caso del microchip de radiofrecuencia, por ejemplo es un dispositivo que se inserta en algunos casos, detrás de la oreja y en otros lugares, de forma tal que a través de dispositivo de radiofrecuencia o antenas de radiofrecuencia, podamos determinar cuando el animal pasa por algún lugar o un puesto de control de esa manera, tendremos certeza de dónde está el animal y saber si realmente hubo un hurto”, indicó Juan Carlos Rodríguez, jefe de informática del ISA.

Rodríguez explicó que el instituto ofrecería el seguro como respaldo, pero aclaró que la inversión en el dispositivo tecnológico debe ser asumida por el productor o ganadero interesado en asegurar su ganado bajo este esquema.

El plan piloto, que fue lanzado en octubre de 2025, se implementa actualmente en dos fincas, una ubicada en Panamá Este y otra en Panamá Oeste.

Como parte de esta fase inicial, ya se han colocado microchips a unas 90 reses, con el objetivo de evaluar la efectividad del sistema antes de una eventual ampliación a nivel nacional.

Con información de María De Gracia