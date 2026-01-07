Skaters denuncian agresiones reiteradas por grupos de menores en la Cinta Costera 3

Roberto Velásquez, uno de los afectados, relató que él y un amigo fueron agredidos con palos y piedras por un grupo de menores de edad.

Ciudad de Panamá/Un grupo de jóvenes skaters denunció haber sido víctima de un violento ataque mientras practicaban deporte en el skatepark de la Cinta Costera 3, en un hecho que quedó registrado en videos difundidos a través de redes sociales y que ha generado preocupación entre los usuarios de este espacio recreativo.

Roberto Velásquez, uno de los afectados, relató que él y un amigo fueron agredidos con palos y piedras por un grupo de menores de edad.

“Nos molieron a golpes. Esas personas vinieron directamente a buscarnos a mí y a mi amigo. Vamos a la Cinta Costera 3 a patinar y nos tiran piedras, tenemos que estar sobreviviendo para poder patinar y hacer un deporte”, expresó.

De acuerdo con Velásquez, el ataque ocurrió el pasado lunes a plena luz del día y fue perpetrado por aproximadamente 30 menores, quienes, según su testimonio, tenían el rostro cubierto y portaban objetos contundentes.

“Nos estaban amenazando principalmente a mí y a mi amigo porque nos defendimos y defendimos a la gente del skatepark que estaba ahí. Mi amigo quedó más grave, le abrieron dos heridas que tuvieron que suturarle, y a mí me golpearon el coxis con un palo”, detalló.

En uno de los videos que circulan en redes sociales se observa a los jóvenes intentando protegerse de las agresiones.

Velásquez aseguró que este tipo de ataques se repite con frecuencia en el lugar y que otras personas han vivido situaciones similares. Además, indicó que ha recibido amenazas a través de sus redes sociales tras hacer pública la denuncia.

Por su parte, el Servicio de Protección Institucional (SPI) informó que ya tiene identificados a los presuntos agresores y que algunos han sido conducidos ante la Policía de Menores para la aplicación de las sanciones correspondientes.

El capitán del SPI, Alexis Hidalgo, señaló que se trata de menores que cruzan desde sectores cercanos para cometer actos de vandalismo y agresión.

“En meses anteriores se ha dado respuesta con la aprehensión de menores, quienes han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes, y a los padres de familia se les han impuesto las sanciones correspondientes”, indicó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar estos hechos, a fin de reforzar la seguridad en los espacios públicos destinados al deporte y la recreación.

Con información de Jessica Román