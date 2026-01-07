Precio de los combustibles cambiarán este viernes 9 de enero

Ciudad de Panamá/La Secretaría de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles que regirán desde este viernes 9 de enero.

La gasolina de 95 octanos subirá un centavo su precio, quedando en 84 centavos.

La gasolina de 91 octanos mantiene su precio en 78 centavos por litro.

Mientras que el diésel bajo en azufre bajará su precio, un centavo, quedando en 76 centavos el litro.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 23 de enero.