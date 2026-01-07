'No podemos normalizar el miedo': Diputados denuncian ataques a patinadores en la Cinta Costera 3

Los diputados coincidieron en que no se puede normalizar que estas áreas se conviertan en espacios de temor, ni permitir que grupos delictivos o pandillas desplacen a ciudadanos que realizan actividades deportivas y familiares en un lugar concebido para el uso público.

Ciudad de Panamá/Una denuncia realizada por un grupo de patinadores a través de redes sociales ha reavivado el debate sobre la seguridad en la Cinta Costera 3, específicamente frente al área del corregimiento de El Chorrillo. Los jóvenes compartieron imágenes y videos en los que muestran las heridas que sufrieron tras ser presuntamente agredidos por un grupo de menores de edad.

El tema fue abordado este martes durante el período de incidencias en la Asamblea Nacional, donde al menos dos diputados se refirieron al caso. No obstante, la preocupación por la inseguridad en este sector ya había sido planteada el día anterior por otros diputados.

La diputada Walkiria Chandler se refirió a esta situación y afirmó que la situación va más allá de un problema puntual de seguridad y apuntaron a una falla estructural del sistema, que incluye debilidades en la protección de la niñez y la adolescencia y el fortalecimiento de grupos delincuenciales y pandillas de la zona. También señaló que parte de la responsabilidad recae sobre las familias y padres de familia en la orientación de los menores.

"No podemos normalizar esta zona en área de temor", advirtió Chandler.

José Pérez Barboni coincidió en que los estamentos de seguridad deben realizar más patrullajes en la Cinta Costera 3, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de este espacio de recreación, así como brindar seguridad a los turistas que frecuentan la zona.

Además del refuerzo policial, los diputados hicieron un llamado a mejorar la iluminación del área, señalando que vecinos y usuarios han solicitado mayores condiciones de seguridad para quienes transitan o practican deporte en la zona.

Reiteraron que no se debe permitir que grupos delincuenciales se apropien de los espacios públicos, los cuales deben ser aprovechados por los jóvenes para el deporte y la recreación, e instaron no solo a los estamentos de seguridad, sino también a las instituciones responsables de la protección de menores de edad, a tomar acciones concretas.

Información de Meredith Serracín

