MOP habilitará dos carriles en Guarumal tras más de cuatro meses de cierre vial

A partir de este jueves 8 de enero, desde las 12:00 del mediodía, se habilitarán dos carriles, uno por sentido.

Colón/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó, a través de un comunicado oficial, que a partir de este jueves 8 de enero, desde las 12:00 del mediodía, se habilitarán dos carriles, uno por sentido, en la vía ubicada a la altura de la comunidad de Guarumal, corregimiento de Limón, en la provincia de Colón.

La entidad recordó que este tramo permanecía cerrado desde el 25 de agosto de 2025, debido al hundimiento de la carpeta asfáltica, situación que obligó a restringir completamente el tránsito vehicular. Desde entonces, se han cumplido 135 días de trabajos de rehabilitación ejecutados de manera conjunta por el MOP y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

🔗Puedes leer: Ministerio de Obras Públicas ejecutará plan de mantenimiento durante los primeros seis meses

Según el MOP, la reapertura parcial permitirá la circulación exclusiva de autos livianos y del transporte público, mientras continúan los trabajos complementarios en el área.

Así mismo, se informó que los accesos a la autopista Panamá–Colón a la altura de Quebrada Ancha y El Giral se mantendrán habilitados.

De igual forma, continuará la exoneración del cobro de peaje en la autopista para los conductores que utilicen la salida ubicada a la altura de El Giral.

Con información de Néstor Delgado