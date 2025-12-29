MOP anuncia plan de mantenimiento vial para ciudad capital y Panamá Oeste

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la implementación de un plan de mantenimiento vial que abarcará tanto la ciudad capital como la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de intervenir entre 60 y 70 calles y avenidas primarias en ambas zonas del país.

De acuerdo con la institución, los trabajos se ejecutarán durante la época seca, aprovechando las condiciones climáticas favorables que permiten avanzar con mayor rapidez en las labores de reparación. El plan contempla un plazo de ejecución de aproximadamente 90 días.

La iniciativa surge como respuesta a la necesidad urgente de atender vías que presentan un deterioro acumulado, con huecos y baches que afectan la seguridad vial y la movilidad diaria de miles de conductores y peatones.

Entre los puntos más críticos se encuentran la avenida Frangipani y la avenida Nacional, consideradas rutas de alto tráfico y, a la vez, de intervención compleja debido a su constante flujo vehicular.

“Para este 2026, en el verano y en un periodo de 90 días, tenemos un plan de trabajo que va desde Panamá Oeste hacia el área este de la capital, abarcando casi 60 calles primarias y avenidas, con el objetivo de ir cerrando y barriendo todas esas áreas que presentan problemas de baches”, indicó Robby Rovira, director nacional de Mantenimiento del MOP.

El funcionario añadió que ya se coordinan acciones con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para minimizar afectaciones al tránsito vehicular. Así mismo, señaló que el cronograma de intervención será publicado a través de la página web del Ministerio de Obras Públicas, para que la ciudadanía pueda conocer las fechas y zonas que serán intervenidas.

Con información de Jessica Román