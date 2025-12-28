MOP y Policía Nacional niegan participación en demolición de monumento chino en el mirador del puente de las Américas

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aclaró a la ciudadanía que no ha ordenado, ejecutado ni participado en la demolición del monumento de la comunidad chino ubicado en el mirador del puente de las Américas, dedicado a la comunidad chino-panameña.

Ante versiones que circulan en distintos espacios, la institución precisó que ninguna cuadrilla ni personal del MOP realizó trabajos de demolición en el área, ni existe instrucción administrativa alguna relacionada con dicha intervención.

Según el comunicado, la decisión de remover el monumento fue adoptada de manera exclusiva por la Alcaldía de Arraiján, tal como lo ha confirmado esa entidad mediante un pronunciamiento oficial.

El MOP lamentó que se intente vincularlo a una acción que calificó de inconsulta y que ha sido cuestionada por el Gobierno Nacional.

El Ministerio de Obras Públicas reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a las decisiones institucionales y el desarrollo del país.

Por su parte, la Policía Nacional informó que no tuvo participación alguna, ni operativa ni logística, en la demolición de la mencionada estructura.

"Las acciones ejecutadas en dicho punto fueron responsabilidad de agentes de la seguridad Municipal del distrito de Arraiján, quienes actuaron bajo la jurisdicción y órdenes de su respectiva administración municipal, cumpliendo con disposiciones de carácter local, ajenas a la cadena de mando y competencias de la Policía Nacional".

Más temprano, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba emitió un comunicado asumiendo las acciones que calificó de preventivas en el mirador.

Señaló que se trata de una decisión autónoma y de carácter técnico, que no responde a presiones políticas ni busca ofender o negar el legado cultural de la comunidad china en Panamá.

