Alcaldesa de Arraiján asume responsabilidad por acciones 'preventivas' en el monumento chino

Arraiján, Panamá Oeste/La alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, se pronunció públicamente para asumir la responsabilidad de las acciones que calificó como "preventivas", realizadas en el mirador del puente de las Américas, asegurando que todas se ejecutaron conforme a la legalidad vigente.

A través de un comunicado, la autoridad municipal señaló que se trata de una decisión autónoma y de carácter técnico, que no responde a presiones políticas ni busca ofender o negar el legado cultural de la comunidad china en Panamá.

Peñalba informó además que la Alcaldía será la encargada de la renovación del mirador, así como de impulsar su promoción turística con un enfoque panameño y multicultural, destacando que Arraiján representa “la puerta del oeste”.

La alcaldesa hizo un llamado a "no pescar en río revuelto" y no aprovechar la situación con fines ajenos al interés público, instando a evitar la politización del tema.

Ayer, tras la demolicón, la alcaldesa emitió también un comunicado para justificar la acción y envió varias imágenes para mostrar el supuesto deterioro.

"El Mirador del Puente de las Américas presenta un riesgo estructural, motivo por el cual se decidió proceder con su remoción de manera preventiva. Esta decisión obedece exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad.

La Dirección de Obras y Construcciones (DOYC), ha constatado el deterioro visible de la estructura principal, bases corroídas, grietas en las instalaciones y zonas inestables que representan un riesgo para los visitantes y turistas.

La administración municipal actúa con estricto sentido de responsabilidad con la seguridad ciudadana, sin permitir que infraestructuras en condiciones comprometidas representen un riesgo para las familias, visitantes y turistas.

Cada decisión adoptada responde al deber de proteger la vida y la integridad de las personas, priorizando la prevención de accidentes como un eje fundamental de la gestión", destaca el comunicado.

Muchas han sido las reacciones en contra de la acción, entre ellas, la del presidente de la República, José Raúl Mulino, que ordenó la reconstrucción inmediata, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y la Comunidad China en Panamá.