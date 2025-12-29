Panamá cierra 2025 con cifras récord en turismo y eventos internacionales

Uno de los principales motores de este crecimiento fue el programa Panamá Stopover, que superó la meta de más de 200 mil visitantes, reflejando un desempeño histórico desde su lanzamiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/El turismo en Panamá registró avances significativos durante 2025, consolidando al país como destino turístico, centro regional de congresos y espacio de nuevas oportunidades para la industria, de acuerdo con información oficial divulgada este año.

Uno de los principales motores de este crecimiento fue el programa Panamá Stopover, que superó la meta de más de 200 mil visitantes, reflejando un desempeño histórico desde su lanzamiento. Durante el primer semestre del año, el programa reportó un crecimiento del 18% en comparación con el mismo periodo de 2024, marcando un nuevo récord desde su creación en 2019.

Este programa, desarrollado en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Promtur Panamá, permite a pasajeros en tránsito por el Hub de las Américas extender su estadía en el país hasta por siete días sin costo adicional en su boleto aéreo. La estadía promedio se mantiene en tres días, siendo el canal de Panamá la principal atracción, seguido de la gastronomía local, las compras y la diversidad cultural.

Desde su inicio, Panamá Stopover ha atraído a más de 640 mil turistas. Solo en 2024, más de 160 mil visitantes hicieron escala en el país mediante esta iniciativa, lo que representó un incremento del 25 % frente a 2023 y al menos el 8% del total de visitantes que recibió Panamá ese año.

A este crecimiento se suma la llegada de más de 130 mil pasajeros incrementales como resultado de la promoción internacional, así como un aumento del 5% en la llegada de turistas al país.

En el segmento de turismo de reuniones, Panamá albergó cerca de 100 eventos internacionales, posicionándose como un hub regional de congresos. Más de 59 mil participantes internacionales asistieron a estos encuentros, lo que generó la ocupación de más de 300 mil cuartos de hotel. Para 2026, ya se encuentran confirmados más de 60 eventos internacionales.

Uno de los primeros grandes encuentros del próximo año será el Desfile de las Mil Polleras, una de las expresiones culturales más emblemáticas del país y un evento clave para la proyección de Panamá como destino de turismo cultural.

El desfile se realizará el sábado 17 de enero de 2026, a partir de la 1:00 p.m., en Las Tablas, provincia de Los Santos, y contará con la participación de 105 delegaciones. En esta edición, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, será la abanderada oficial, en reconocimiento al valor patrimonial y cultural de esta manifestación que resalta la identidad panameña.