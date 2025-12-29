MOP proyecta intensa rehabilitación vial para 2026 y anuncia inversión millonaria en carreteras

En el área metropolitana, el MOP implementará un plan intensivo de 90 días durante el verano, que abarcará entre 60 y 70 calles y avenidas primarias desde el oeste hasta el este de la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se prepara para reforzar su plan de mantenimiento y continuar con importantes proyectos de construcción y rehabilitación de carreteras a nivel nacional, con especial énfasis en el interior del país y el área metropolitana, de cara al año 2026.

Así lo informó Robby Rovira, director nacional de Mantenimiento del MOP, durante una entrevista en Noticias AM, en la que detalló los avances y desafíos enfrentados en 2025, particularmente en la vía Interamericana. Rovira reconoció que la carretera fue recibida en condiciones “bastante deplorables”, con losas quebradas, problemas de drenaje y tramos que representaban un peligro para los usuarios.

“El mantenimiento debe ser constante. Hemos hecho un gran esfuerzo para atender los puntos más críticos, pero la vía se ve muy afectada por la lluvia y la falta histórica de drenajes adecuados”, explicó.

Vía Interamericana y zonas críticas

De acuerdo con Rovira, durante el verano se proyecta culminar la reparación de los puntos críticos que se deterioraron en la temporada lluviosa, con la colocación de entre 30 mil y 40 mil toneladas adicionales de asfalto, principalmente en el tramo hacia Divisa. Entre las áreas que requerirán atención constante mencionó el sector de playas hasta Coronado, así como el tramo entre Bijao y Antón, donde los trabajos iniciarán en las primeras semanas de enero de 2026.

Plan para la ciudad de Panamá

En el área metropolitana, el MOP implementará un plan intensivo de 90 días durante el verano, que abarcará entre 60 y 70 calles y avenidas primarias desde el oeste hasta el este de la capital. Sectores como Frangipani y la avenida Nacional figuran entre las prioridades, pese a la complejidad que representa el alto flujo vehicular.

Rovira adelantó que ya se coordinan acciones con las autoridades de tránsito y que el cronograma de intervención será publicado en la página web del MOP para conocimiento de la ciudadanía.

Inversión y uso del asfalto

El director estimó que para estas labores se podrían invertir entre 40 mil y hasta 60 mil toneladas de asfalto, dentro de una producción anual aproximada de 80 mil toneladas. Aclaró que las críticas sobre la supuesta mala calidad del material se deben, en gran parte, a las limitaciones que impone la humedad durante la temporada lluviosa.

“El asfalto no es de mala calidad, pero en un país donde llueve nueve meses al año, es difícil controlar las condiciones ideales de colocación”, sostuvo.

Puente de las Américas

Sobre el puente de las Américas, Rovira explicó que las constantes reparaciones responden al desgaste natural del concreto, al ambiente marino y al uso excesivo, incluyendo el paso de camiones que originalmente no estaba permitido. Indicó que una rehabilitación integral solo será posible cuando esté listo el nuevo puente, ya que implicaría cierres prolongados.

Calles internas y limitaciones legales

Rovira también se refirió a la problemática de calles internas en barriadas que no pueden ser intervenidas por el MOP debido a que no han sido traspasadas al Estado y siguen siendo fincas privadas. Señaló que esta situación se repite en todo el país y que se requiere una solución legal para permitir la intervención, acompañada de los recursos necesarios.

Proyectos nacionales y APP

En cuanto a proyectos de mayor alcance, destacó los avances en la APP Oeste, que se encargará del mantenimiento integral hasta Santiago, así como mejoras en la carretera David–Chiriquí. Además, informó que el MOP mantiene más de mil millones de dólares en proyectos en proceso de licitación y perfeccionamiento de contratos, con inversiones distribuidas en todo el país.

Finalmente, Rovira subrayó el trabajo conjunto con los gobiernos locales, especialmente en provincias como Colón, donde las solicitudes municipales han permitido atender calles internas mediante programas de inversión y material perfilado.

“El objetivo es claro: mejorar de manera sostenida la calidad de las vías y la seguridad de todos los usuarios”, concluyó.