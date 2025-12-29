MOP evalúa nuevos intercambiadores en la Transístmica y la vía José A. Arango

Durante una entrevista con TVN Noticias, también se abordó la situación del puente de las Américas, una de las principales estructuras viales del país.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) evalúa la construcción de nuevos intercambiadores en la ciudad capital, específicamente en la vía Transístmica y en la vía José Agustín Arango, a la altura de Llano Bonito, como parte de un plan integral orientado a mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado.

De acuerdo con las proyecciones de la entidad, estas infraestructuras permitirían aliviar puntos críticos de congestión vehicular en zonas de alto flujo, optimizando la circulación y fortaleciendo la conectividad vial en sectores estratégicos de la capital.

El director nacional de Mantenimiento del MOP, Robby Rovira, explicó que las constantes reparaciones que se realizan en este puente responden al desgaste natural del concreto, a la exposición al ambiente marino y al uso intensivo de la infraestructura.

“Aparte del uso excesivo, hay que recordar que existían condiciones de tráfico que no permitían el paso de camiones, pero eso se ignoró por mucho tiempo, afectando y fatigando la losa. Por eso las reparaciones deben ser constantes hasta que el siguiente puente esté hecho y se pueda realizar una intervención integral”, señaló Rovira.

Durante una entrevista con TVN Noticias, también se abordó la situación del puente de las Américas, una de las principales estructuras viales del país.

El funcionario indicó que una rehabilitación integral del puente de las Américas implicaría varios meses de trabajo y cierres prolongados, por lo que este tipo de intervención solo se contempla una vez se inaugure el nuevo puente, lo que permitiría desviar el tránsito y ejecutar las obras sin afectar de manera significativa la movilidad en la ciudad.

Con información de Jessica Román