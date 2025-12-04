Abren al tránsito viaducto del intercambiador de Chitré, obra se entregará a fin de año

Con esta entrega parcial, las autoridades señalan que inicia la recta final de un proyecto que promete transformar la movilidad en el corazón de Azuero.

Este 4 de diciembre se realizó la apertura oficial al tránsito del viaducto del intercambiador de la ciudad de Chitré, una obra clave para el descongestionamiento vehicular en la región de Azuero y para el tránsito hacia la provincia de Los Santos.

Lo habilitado corresponde a la línea central del viaducto, que conecta la circunvalación Doctor Arnulfo Escalona Ríos, la cual ya quedó a disposición de los conductores que transitan diariamente por este importante punto de la ciudad.

Las autoridades aclararon que no se trata de la inauguración total del proyecto, sino de una apertura parcial, mientras continúan los trabajos en el resto del intercambiador. Actualmente, las labores se concentran en el revestimiento de los laterales, fase final de la obra.

Según el cronograma establecido, el proyecto completo será entregado el 31 de diciembre, fecha en la que el intercambiador pasará formalmente a manos del Ministerio de Obras Públicas.

Esta obra había enfrentado un retraso de entre siete y ocho años, convirtiéndose en uno de los proyectos más esperados por los residentes de Chitré y los conductores que se movilizan entre Herrera y Los Santos. Con la apertura del viaducto, los usuarios ya comienzan a percibir mejoras en la fluidez del tránsito.

Con esta entrega parcial, las autoridades señalan que inicia la recta final de un proyecto que promete transformar la movilidad en el corazón de Azuero.

Información de Eduardo Javier Vega