Corredor de las Playas: En 45 días comenzarían los trabajos de ampliación

Ciudad de Panamá, Panamá/En 45 días deben comenzar los trabajos de ampliación del Corredor de las Playas, según informó este jueves 4 de diciembre el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa.

De acuerdo con Mulino, se están rescatando e impulsando megaobras, por lo que se avanza en la licitación del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para mejorar la movilidad vial en Panamá Oeste y facilitar el transporte de carga y los que viajan por trabajo o fines de semana al interior del país.

Agregó que el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, le informó que en las próximas semanas se espera adjudicar la obra e iniciar los trabajos en 45 días.

El proyecto comprende la ampliación de cuatro a seis carriles por alrededor de 20 kilómetros en el tramo El Espino-Sajalices y un viaducto a través del área montañosa de Campana, que es un "tramo complicado".

Se espera que esta obra genere trabajo directo a 600 personas e indirectos a mil más.

El Corredor de las Playas es un proyecto vial que busca agilizar el tráfico hacia el oeste, especialmente hacia las zonas turísticas y residenciales de La Chorrera, Chame, San Carlos, Río Hato y Coronado, conocidas popularmente como las playas.

El proyecto del Corredor de las Playas ha tenido varios avances y también ha pasado por modificaciones y controversias.

El viaducto de 1.75 kilómetros de longitud en La Chorrera fue inaugurado y habilitado el 3 de septiembre de 2024. Esta estructura, con seis carriles, busca descongestionar significativamente el tráfico en ese punto.