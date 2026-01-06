114 personas murieron por influenza en 2025; Ministerio de Salud reitera el llamado del autocuidado

En el caso de la influenza, el porcentaje de positividad del virus se ubicó en 29.7%, una cifra que superó el umbral de alerta y reflejó una tendencia al aumento en comparación con semanas anteriores.

Ciudad de Panamá/Durante la semana epidemiológica 52 de 2025 se mantuvo la circulación activa de diversos virus respiratorios en el país, entre ellos: influenza, virus sincitial respiratorio (VSR), parainfluenza, SARS-CoV-2 (COVID-19), metaneumovirus y rinovirus, siendo la influenza y el VSR los de mayor frecuencia, según informó el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología.

Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa, reiteró a la población la importancia de reforzar las medidas de autocuidado ante este escenario epidemiológico durante la última semana de diciembre.

El doctor insistió en cumplir con las recomendaciones sanitarias y acudir oportunamente a los servicios de salud, con el fin de reducir la transmisión y prevenir complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

En el caso de la influenza, el porcentaje de positividad del virus se ubicó en 29.7%, una cifra que superó el umbral de alerta y reflejó una tendencia al aumento en comparación con semanas anteriores.

Durante esta semana se reportaron cuatro defunciones por influenza y se actualizó una defunción correspondiente a la semana epidemiológica 49, alcanzando un acumulado de 114 defunciones en el año 2025.

Según el informe, el 85.1% (97) de las personas fallecidas no contaba con vacuna contra la influenza y el 92.1% (105) presentaba factores de riesgo, entre ellos: edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, condiciones de inmunosupresión, afecciones neurológicas y enfermedades respiratorias crónicas.

Las víctimas de la influenza en 2025 se reportaron en Panamá Metro: con 27; Panamá Oeste con 22 y San Miguelito 12.

Hasta la fecha, no se han notificado nuevas muestras positivas de influenza A (H3N2), subclado K, manteniéndose un acumulado de solo tres muestras positivas detectadas.

Otros virus respiratorios

Virus sincitial respiratorio (VSR)

En cuanto al virus sincitial respiratorio, el porcentaje de positividad registrado en la semana 52 fue de 23%, valor que se encuentra por encima del umbral estacional y de la curva epidémica, lo que evidencia una circulación activa del virus, especialmente asociada a infecciones respiratorias en niños pequeños.

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Durante la semana epidemiológica 52 se notificaron 19 casos confirmados de COVID-19, acumulándose 2,797 casos en el año 2025, con una positividad que muestra tendencia al aumento.

En esta misma semana se reportó una (1) defunción por COVID-19, elevando a 48 defunciones acumuladas en 2025.

Del total de defunciones: El 45.8% (22) correspondió a personas de 80 años y más.

Por región de salud, las defunciones se distribuyeron de la siguiente manera: Panamá Metro: 22.9% (11); San Miguelito: 20.8% (10); Panamá Oeste: 14.6% (7).

Bronquiolitis

Las bronquiolitis registraron para la semana 52 una tasa de incidencia de 10.4 casos por cada 100,000 habitantes, lo que representa un ligero aumento en comparación con la semana anterior, comportamiento esperado durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

Metaneumovirus

El metaneumovirus presentó un porcentaje de positividad del 8%, situándose por encima del umbral estacional y de la curva epidémica, lo que confirma su circulación activa en el país.

En este contexto, Armién reiteró a la ciudadanía la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, búsqueda oportuna de atención médica, lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de gel alcoholado, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, protección especial a niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o comorbilidades.

