Chiquita Panamá ya ha contratado a más de 1,600 trabajadores en Bocas del Toro

Bocas del Toro/Más de 1,600 personas ya han sido contratadas por la empresa Chiquita Panamá en la provincia de Bocas del Toro, como parte del proceso de reactivación de la actividad bananera y del programa de reclutamiento iniciado el año pasado, sobre todo en el distrito de Changuinola.

De acuerdo con representantes de la empresa, las nuevas contrataciones están destinadas a labores de limpieza, mantenimiento de campo y protección de la fruta en diversas fincas bananeras de la región, trabajos clave para avanzar hacia la próxima etapa de producción.

Alexander Gabarrete, miembro de la empresa, informó que actualmente se preparan para iniciar las labores de cosecha, las cuales podrían comenzar en las próximas semanas, una vez se completen los primeros ciclos de acondicionamiento del cultivo. Este avance también implica adecuaciones logísticas en el puerto de Almirante, punto estratégico desde donde la fruta será exportada hacia los mercados internacionales.

Según se detalló, el 70% de los trabajadores contratados cuenta con experiencia previa en el sector bananero, mientras que el 30% corresponde a personas que ingresan por primera vez a estas labores, como parte de una estrategia para ampliar la fuerza laboral y generar nuevas oportunidades de empleo en la provincia.

La meta de la empresa es alcanzar unos 5 mil empleos directos, con miras a iniciar formalmente el proceso de exportación del banano durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un impulso económico significativo para Bocas del Toro y, en particular, para Changuinola.

Con información de Nixon Miranda