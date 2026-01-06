Horarios para los mercados de Mariscos y San Felipe Neri para este 9 de enero

La alcaldía informó que algunos mercados se encuentran atendiendo a la población el 9 de enero, Día de los Mártires, mientras otros locales permanecerán cerrados.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó los horarios de operación de sus instalaciones municipales para este 9 de enero, en conmemoración del Día de los Mártires, detallando específicamente cuáles serán los mercados que permanecerán abiertos y cuáles cerrarán durante la jornada.

De acuerdo con el comunicado oficial, se dio a conocer que el Mercado de Mariscos y el Mercado San Felipe Neri estarán abiertos para atender a la población.

Durante esta fecha, el Mercado San Felipe Neri atenderá al público en horario de 5:00 a.m. a 4:00 p.m., manteniéndose como una de las principales opciones para la compra de alimentos en el centro de la ciudad.

Mayoristas: de 2:00 a.m. a 10:00 a.m.

Minoristas: de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Área de restaurantes: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Te puede interesar: Alcaldía de Panamá realizará trabajos de mantenimiento a las piscinas municipales para temporada de verano

Otros espacios que abrirán al público son el food court Sabores del Chorrillo, donde mantendrá un horario extendido de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que el Centro Turístico Mis Pueblitos recibirá visitantes a partir de las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Por otra parte, la Alcaldía detalló que permanecerán cerrados durante todo el día el Mercado Municipal de Pueblo Nuevo, el Mercado de Pacora y el Mercado Periférico de Alcalde Díaz.

Asimismo, no ofrecerá atención al público el Mercado de Artesanías de Balboa, el Mercado El Cruce de Calidonia, el Centro de Buhonerías del Viaducto 3 de noviembre, el Centro de Artesanías Las Américas y Salsipuedes.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a verificar los horarios antes de desplazarse, con el propósito de evitar inconvenientes durante esta fecha de conmemoración nacional.

Puedes leer: Estos son los centros de acopio para arbolitos de Navidad naturales en la ciudad capital