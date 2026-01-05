Alcaldía de Panamá realizará trabajos de mantenimiento a las piscinas municipales para temporada de verano

Las instalaciones de Las Mañanitas y Parque Lefevre permanecerán cerradas mientras se realizan trabajos de adecuación y limpieza en las piscinas.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivos que se darán en algunas piscinas municipales del distrito, como parte de la preparación de los espacios recreativos para la temporada de verano 2026, con el objetivo de garantizar que las instalaciones sean más seguras y se encuentren en óptimas condiciones.

Estas labores se realizarán en la Piscina Municipal de Las Mañanitas, donde permanecerá cerrada a partir del viernes 2 hasta el lunes 5 de enero de 2026, mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento preventivo, por lo que no estará disponible para el público durante esos días. Asimismo, la Piscina Municipal del Parque Lefevre recibirá mantenimiento del viernes 2 al viernes 9 de enero de 2026, período en el que también suspenderá su servicio.

Según informó la entidad municipal, los trabajos incluyen limpiezas profundas, revisiones estructurales y adecuaciones preventivas, con el fin de reducir riesgos de accidentes y garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los usuarios.

Te puede interesar: Casco Peatonal: Más 700 mil visitantes y un impacto económico de B/.14 millones

Estas acciones forman parte del plan de adecuación y cuidado de los espacios recreativos impulsado por parte de la Alcaldía de Panamá, orientado a ofrecer áreas más seguras y funcionales para que niños, jóvenes y familias puedan disfrutar de la temporada de verano de manera responsable y segura.

La Alcaldía solicita la comprensión de los usuarios ante las molestias temporales que puedan generar estos trabajos, donde reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo los mantenimientos de los espacios deportivos y recreativos del distrito, teniendo en cuenta la seguridad, la calidad y el bienestar de la comunidad.

Puedes leer: Estos son los centros de acopio para arbolitos de Navidad naturales en la ciudad capital