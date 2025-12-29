Casco Peatonal: Más 700 mil visitantes y un impacto económico de B/.14 millones

El Casco Peatonal concluye el año como una iniciativa clave para una ciudad más viva, accesible y humana.

Ciudad de Panamá/Al cierre de 2025, la Alcaldía de Panamá presentó un informe con resultados favorables del programa Casco Peatonal, una iniciativa que se encarga de fortalecer la economía local, promover la cultura y devolver el espacio público a la ciudadanía.

Entre los meses de marzo y diciembre se llevaron a cabo 10 ediciones del programa, en las cuales se registró una participación aproximada de 700 mil personas. La constante programación atrajo a los residentes, visitantes y turistas, convirtiendo al Casco Antiguo en un espacio activo, seguro y de convivencia ciudadana.

El impacto económico generado durante estos meses se estima en B/.14 millones, una cifra calculada a partir del gasto promedio realizado por los asistentes en transporte, alimentos, comercio local, emprendimientos y servicios culturales.

Se beneficiaron de forma directa restaurantes, comercios, emprendedores, artistas y operadores turísticos del área, aportando a la dinamización económica del centro histórico.

A lo largo de 2025, el programa se posicionó como una de las actividades de mayor alcance ciudadano, al promover el uso de los espacios públicos, fortaleciendo la economía local y ampliando la oferta cultural.

Con estos resultados, el Casco Peatonal concluye el año como una iniciativa clave para una ciudad más viva, accesible y humana, reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Panamá con el desarrollo de espacios públicos que generan bienestar, fomenten la convivencia y el desarrollo económico.

