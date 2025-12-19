Festival de Luces resaltará el verdadero sentido de la Navidad en el Parque Urracá

Uno de los momentos más simbólicos del evento será el cierre, cuando los asistentes encenderán las linternas de sus celulares y las elevarán al cielo como señal de unidad y esperanza, en una oración colectiva por Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de un fin de semana marcado por el desfile navideño que congregó a miles de personas a lo largo de la calle 50, la ciudad de Panamá se prepara para una nueva actividad enfocada en el mensaje central de la Navidad: el nacimiento de Jesús. Este domingo 21 se celebrará el Festival de Luces, un evento organizado con el respaldo de la Alcaldía de Panamá y la participación de diversas iglesias cristianas y católicas.

La actividad se desarrollará a partir de las 4:00 p.m. en el Parque Urracá, y está concebida como un espacio familiar de reflexión, fe y unión. Los pastores Anaís de Muñoz y Moisés Muñoz, voceros del evento, destacaron que el festival busca rescatar el verdadero espíritu navideño en medio de un contexto social marcado por la violencia, la pobreza, la corrupción y el desamor.

“El nacimiento de Jesucristo ocurrió en un tiempo difícil, cuando el pueblo necesitaba esperanza, y ese mismo mensaje es el que queremos recordar hoy”, expresó Moisés Muñoz. Señaló que el Festival de Luces será una oportunidad para unir al pueblo panameño en oración y reflexión, más allá de credos, y para exaltar el significado espiritual de la Navidad.

Por su parte, Anaís de Muñoz explicó que el programa incluirá villancicos, obras teatrales, presentaciones infantiles, adoración y momentos de oración, pensados para toda la familia. “Jesús es la verdadera Navidad. La educación y los valores comienzan en el hogar, y no podemos perder de vista ese mensaje”, afirmó.

Uno de los momentos más simbólicos del evento será el cierre, cuando los asistentes encenderán las linternas de sus celulares y las elevarán al cielo como señal de unidad y esperanza, en una oración colectiva por Panamá.

Los organizadores recomendaron a los asistentes utilizar transporte alternativo o ser dejados cerca del lugar, debido a la limitación de estacionamientos en el área del parque.

Finalmente, los pastores extendieron una invitación abierta a toda la ciudadanía a participar del Festival de Luces y a compartir en familia. “Es tiempo de amar al prójimo, de compartir y de recordar que Jesucristo es el centro de la Navidad”, concluyeron.