¡Desde 1987! La tradición de la familia Rodríguez Escalona mantiene viva la Navidad en Nuevo Arraiján

Cada tarde, Verónica Rodríguez instala los muñecos inflables, enciende las luces y coloca música navideña, como una forma de honrar el legado de su padre, Griselvino Rodríguez, quien fue el impulsor de esta tradición mientras residía en la vivienda familiar.

Arraiján, Panamá Oeste/En calle sexta de Nuevo Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, una vivienda se ha convertido en un punto de referencia durante la temporada navideña. La familia Rodríguez Escalona mantiene viva una tradición que inició en 1987, cuando, con pequeñas luces, buscaban transmitir un mensaje de esperanza y Navidad a la comunidad.

Con el paso de los años, lo que comenzó como un gesto sencillo se transformó en un atractivo que reúne a niños, residentes y visitantes, quienes cada noche se detienen para disfrutar del ambiente festivo que rodea la casa. Cada tarde, Verónica Rodríguez instala los muñecos inflables, enciende las luces y coloca música navideña, como una forma de honrar el legado de su padre, Griselvino Rodríguez, quien fue el impulsor de esta tradición mientras residía en la vivienda familiar.

"Él fue quien nos impulsó a esta maravillosa obra, porque en realidad este es un espíritu que eso se va transmitiendo de generación a generación. Hoy en día lo tengo yo al mudarse. Entonces yo estoy tratando de cada año explotarlo mucho más de lo que él tenía”, relata Verónica, quien asegura que cada año procura ampliar y renovar la decoración, manteniendo vivo el sueño que su padre sembró desde su infancia.

Te podría interesar: Naviferia: Jornada fluida y sin incidentes en venta de jamones en Nuevo Tocumen y Hato Montaña

Uno de los grandes anhelos de Griselvino era colocar un trineo en el techo de la casa, una idea que hoy se ha hecho realidad y que, según su familia, le provoca emoción y orgullo al ver cómo la tradición continúa creciendo. Este año, la principal novedad fue la incorporación de los Reyes Magos, una decoración elaborada con meses de anticipación y dedicada especialmente a reforzar el mensaje navideño.

Cada noche, decenas de personas hacen una pausa en este lugar, se toman fotografías y comparten el espíritu festivo que envuelve la residencia. Para la familia, el objetivo es claro: que el espíritu de la Navidad no se pierda y que el nacimiento del niño Jesús sea motivo de alegría en los hogares panameños.

Más allá de luces y figuras, esta casa en Nuevo Arraiján se ha convertido en un símbolo de tradición, fe y unión familiar, demostrando que la Navidad también se construye con pequeños actos que perduran en el tiempo.

Con información de Yiniva Caballero