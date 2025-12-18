Naviferia: Jornada fluida y sin incidentes en venta de jamones en Nuevo Tocumen y Hato Montaña

Mañana será el último día de naviferias en la ciudad de Panamá, específicamente en el área de la Gobernación.

Nuevo Tocumen, Panamá/Desde muy temprano de este miércoles, las ventas de las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) avanzan de forma positiva en Nuevo Tocumen, corregimiento de la 24 de Diciembre, convirtiéndose en el punto número 128 de más de 140 programados a nivel nacional.

Durante un enlace con TVN Noticias, el director del IMA, Nilo Murillo, informó que en apenas tres horas se habían vendido unas 10 mil canastas navideñas en este punto, gracias a un sistema de monitoreo virtual en tiempo real. Según explicó, las cajeras están atendiendo a un promedio de seis personas por minuto, lo que demuestra la fluidez y organización del proceso.

Murillo destacó que el buen desarrollo no solo se registra en Nuevo Tocumen, sino también en Hato Montaña y Pacora. Precisamente en Hato Montaña, el director explicó que se tomó la decisión de cambiar la sede originalmente prevista por razones de seguridad y logística, priorizando en todo momento la protección de la vida humana. Detalló que el nuevo espacio permitió el ingreso simultáneo de todos los camiones, evitando riesgos para conductores y peatones, y que muy temprano ya se habían atendido a unas 4,500 personas sin incidentes.

Te puede interesar: Juguetes tecnológicos marcan la tendencia de regalos en Navidad

En cuanto a la seguridad y el orden, Murillo aseguró que no se han reportado situaciones de contingencia. Desde las 3:00 a.m., cuando inició la atención, la Policía Nacional ha mantenido un trabajo de empatía con los asistentes, lo que ha permitido filas ordenadas y un ambiente tranquilo.

El director del IMA también hizo un llamado a la comprensión ciudadana, recordando que los funcionarios cumplen jornadas extensas desde la madrugada y que el cierre de ventas responde a límites humanos y logísticos. Resaltó que en tres semanas se han atendido ya 128 puntos a nivel nacional, como parte de un esfuerzo institucional sin precedentes.

Para el día de hoy, el IMA tiene disponibles 25 mil canastas navideñas, y se estima que se vendan alrededor de 19 mil, de acuerdo con el comportamiento de las filas y la experiencia acumulada en jornadas anteriores.

Finalmente, Murillo reiteró que mañana será el último día de naviferias en la ciudad de Panamá, específicamente en el área de la Gobernación, e invitó a residentes de Curundú, El Chorrillo, Barraza, San Felipe y Santa Ana a asistir. Para la próxima semana, las ferias se trasladarán a la comarca Ngäbe-Buglé, donde se culminará el programa, siempre que las condiciones climáticas y logísticas lo permitan.

Te puede interesar: Analizan creación de seguro contra hurto de ganado y aplicación de tecnología de rasteo por aumento de casos