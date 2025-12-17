Juguetes tecnológicos marcan la tendencia de regalos en Navidad

Consolas de videojuegos, lentes de realidad virtual, bicicletas eléctricas, scooters y teléfonos celulares encabezan la lista de los regalos más solicitados, sobre todo entre niños y adolescentes, quienes cada vez muestran mayor afinidad por los dispositivos electrónicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los juguetes y dispositivos tecnológicos continúan marcando la pauta en las preferencias de compra durante esta temporada navideña, posicionándose como los artículos más buscados en comercios y centros comerciales del país.

Consolas de videojuegos, lentes de realidad virtual, bicicletas eléctricas, scooters y teléfonos celulares encabezan la lista de los regalos más solicitados, sobre todo entre niños y adolescentes, quienes cada vez muestran mayor afinidad por los dispositivos electrónicos. Algunos niños prefieren los juegos vinculados a la tecnología, dejando de lado juguetes tradicionales como carros o balones, en favor de experiencias digitales más interactivas.

Otra tendencia que ha cobrado fuerza este año es la compra de accesorios para espacios gamer, conocidos como Z-Gamer, entre los que destacan sillas ergonómicas, escritorios, mouse, audífonos y otros complementos, muchos de ellos con diseños de superhéroes, personajes de Disney y princesas, dirigidos a un público infantil y juvenil.

Sin embargo, algunos comercios aún apuestan por juguetes no tecnológicos, confiando en que todavía hay niños y niñas que disfrutan de peluches, carros de bloque, carteras, accesorios y juguetes tradicionales, que promueven la creatividad y el juego activo.

Especialistas advierten que el uso inadecuado o excesivo de juguetes tecnológicos puede tener efectos negativos en el desarrollo de los menores, entre ellos problemas de salud física y mental, sedentarismo, obesidad, trastornos del sueño, dificultades visuales y posturales, además de riesgos de adicción y afectaciones en la salud emocional.

Ante este panorama, los expertos recomiendan integrar los beneficios de la tecnología con los juegos tradicionales, fomentando un equilibrio que permita un desarrollo físico, mental y social más completo en niños y adolescentes.

Con información de Hellen Concepción