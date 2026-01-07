Alcaldía de Panamá realiza limpieza en el monumento a los Mártires del 9 de enero tras denuncia ciudadana

Durante un recorrido efectuado este miércoles 7 de enero, se constató que el sitio luce completamente limpio y libre de basura, un escenario que contrasta con el panorama registrado días atrás, cuando el área presentaba acumulación de desechos y evidente abandono.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de una denuncia realizada por TVN Noticias sobre el deterioro del monumento a los Mártires del 9 de enero de 1964 y el mal estado del puente ubicado sobre esta avenida, la Alcaldía de Panamá inició trabajos de remoción del techo del puente y limpieza general del área.

A pesar de los trabajos realizados, transeúntes y residentes que utilizan diariamente el puente señalaron que estas acciones suelen ser temporales, principalmente en fechas cercanas a la conmemoración del 9 de enero, y no forman parte de un plan de mantenimiento sostenido.

Otros señalaron que el monumento requiere mayor atención durante todo el año, no solo en fechas conmemorativas, y advirtieron que el área suele convertirse en refugio improvisado para personas en situación de calle, lo que contribuye al deterioro del entorno.

Un sitio histórico con potencial turístico

Para muchos ciudadanos, el monumento dedicado a los mártires no solo representa un símbolo de la historia nacional, sino también un espacio con potencial turístico, que podría ser aprovechado para educar a visitantes nacionales y extranjeros sobre uno de los episodios más importantes de la lucha por la soberanía panameña.

En ese sentido, reiteraron el llamado a las autoridades municipales y nacionales para que se implemente un plan permanente de mantenimiento, limpieza y vigilancia, que permita preservar este espacio histórico y evitar que vuelva a caer en el abandono.

Con información de Jocelyn Mosquera

