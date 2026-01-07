Arranca operativo especial para normalizar recolección de basura en La Chorrera

En La Chorrera se habilitarán tanques para depositar residuos vegetales como los arbolitos de Navidad.

La Chorrera, Panamá Oeste/Luego de una reunión entre autoridades locales y la empresa encargada de la recolección de desechos sólidos en el distrito de La Chorrera, la mañana de este miércoles 7 de enero se puso en marcha un operativo especial en las comunidades de Playa Leona y Puerto Caimito, con el objetivo de reducir los rezagos y normalizar el servicio de recolección.

El operativo se realiza de manera conjunta entre la empresa recolectora y las autoridades municipales, e incluye la colocación de tinas para el depósito de desechos, así como el uso de camiones y una retroexcavadora para agilizar la remoción de la basura acumulada.

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, informó que también se habilitarán tanques en el parque El Libertador para que los ciudadanos puedan depositar residuos vegetales, especialmente árboles de Navidad, a fin de evitar quemas o incendios. Detalló que el servicio estará disponible desde el sábado, para que los desechos sean retirados el domingo.

Por su parte, el gerente de la empresa recolectora, Alejandro Ochoa, explicó que el problema se originó por un aumento significativo en la generación de residuos durante las festividades de fin de año. Indicó que normalmente se recogen alrededor de 5 mil toneladas de basura, pero entre Navidad y Año Nuevo se alcanzaron aproximadamente 8 mil toneladas, lo que representó un excedente de 3 mil toneladas y desbordó la capacidad operativa de la empresa.

Ochoa aseguró que la empresa está dando respuesta a los reclamos de la población y anunció que en los próximos días se incorporarán cuatro camiones adicionales y dos vehículos pequeños, con lo cual se completará una flota de 16 camiones recolectores.

Las autoridades señalaron que el operativo se mantendrá hasta lograr la normalización del servicio en todo el distrito. Asimismo, informaron que la empresa recolectora ha sido sancionada con multas que superan los 4,500 dólares debido al incumplimiento en la recolección de los desechos.

Con información de Yiniva Caballero