Policentro de San Isidro a las puertas de su inauguración tras años de espera

San Miguelito, Panamá/El Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, se encuentra prácticamente listo y será inaugurado próximamente, confirmó este miércoles el ministro de Metas y Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, tras realizar un recorrido de inspección por las instalaciones.

En paralelo, reiteró que el próximo 18 de enero la administración del servicio de recolección de basura regresará oficialmente al Municipio de San Miguelito, tras una intervención de emergencia liderada por el Gobierno Nacional.

Durante su visita, Icaza destacó que la obra, considerada una de las más esperadas por la población del distrito, se encuentra en su fase final. Destacó que el centro de salud permitirá ampliar la cobertura de atención médica para miles de residentes.

Recolección de basura: administración vuelve al municipio el 18 de enero

En cuanto a la crisis de desechos sólidos que afecta al distrito, Icaza recordó que la intervención del Gobierno Nacional en la recolección de basura es temporal. Detalló que el servicio, asumido de manera extraordinaria por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) desde el pasado 1 de enero, será transferido nuevamente al municipio el próximo 18 de enero.

“Esperamos nosotros poder entonces trasladar todo el trabajo realizado al municipio de San Miguelito el próximo 18 de enero”, indicó el ministro. En días pasados, la AAUD informó que, desde el inicio del operativo “Con pasos firmes a San Miguelito 2026”, se han recolectado 1,253 toneladas de desechos sólidos, como parte de la intervención de emergencia ordenada por el Ejecutivo.

El director de la entidad, Ovil Moreno, explicó anteriormente que la situación encontrada fue “más crítica de lo esperado”, con acumulación de basura durante varios meses en distintos sectores del distrito. En algunos puntos, detalló, fue necesario retirar hasta cinco camiones volquetes de desechos en un solo lugar, que horas después volvía a llenarse.

Moreno advirtió que la acumulación de basura representa un grave riesgo para la salud pública, motivo por el cual se desplegó un amplio operativo que incluye más de 40 camiones volquetes, 20 retroexcavadoras, camiones compactadores y personal operativo, concentrados en comunidades como Santa Marta y otras áreas críticas.