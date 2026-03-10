Expocomer 2026 abre sus puertas en Panamá con más de 600 empresas de 30 países

Durante los tres días del evento se desarrollarán citas de negocios, exhibiciones y presentaciones comerciales , mientras que en el área turística se promocionan destinos del país para atraer visitantes internacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La feria Expocomer Panamá 2026 fue inaugurada la mañana de este martes en el Panama Convention Center, en Amador, dando inicio a uno de los encuentros comerciales más importantes de la región.

Desde las 9:00 a.m., el recinto abrió sus puertas para recibir a expositores y compradores en un bloque ferial que incluye cinco eventos: Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional 2026.

De acuerdo con los organizadores y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, estas ferias generan más de 200 millones de dólares en transacciones comerciales entre expositores y compradores de más de 30 países. Además, se estima que el evento aporta 45 millones de dólares a la economía panameña y genera alrededor de 10 mil noches de hotel durante su realización.

El presidente del comité organizador de eventos de la Cámara de Comercio, Aurelio Barría, destacó la confianza internacional en el país y la participación de nuevas delegaciones.

“La confianza en Panamá se fortalece con la presencia de Suiza y Grecia, quienes hoy debutan con nosotros por primera vez. Muchas gracias a sus delegaciones y a sus embajadores por confiar en esta Cámara y en nuestro país”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Gianpiero Leoncini, resaltó el papel estratégico del país en el comercio regional.

“Panamá es el punto de encuentro del comercio hemisférico, una plataforma de articulación entre América Latina, el Caribe y los mercados globales. La presencia de cientos de expositores ratifica este escenario como una ventanilla ideal para abrir mercados y generar alianzas”, señaló.

Las cinco ferias reúnen a más de 600 empresas de más de 30 países en un área de exhibición que supera los 15,500 metros cuadrados, con sectores vinculados al comercio, logística, turismo, tecnología y electricidad.

Durante los tres días del evento se desarrollarán citas de negocios, exhibiciones y presentaciones comerciales, mientras que en el área turística se promocionan destinos del país para atraer visitantes internacionales.

Las ferias permanecerán abiertas hasta el 12 de marzo, en horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

En representación del presidente de la República, José Raúl Mulino participó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Con información de María De Gracia