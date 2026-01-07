Inicia la recolección de arbolitos de Navidad que serán reciclados para compost y fertilizantes

Las autoridades informaron que los árboles deben ser entregados completamente limpios, sin adornos, guirnaldas, luces ni bases, para facilitar su manejo y procesamiento.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) habilitó cuatro puntos de acopio en la ciudad de Panamá para la recolección de árboles de Navidad naturales, iniciativa que estará vigente desde este miércoles 7 y hasta el domingo 11 de enero.

El objetivo del programa es permitir a la ciudadanía deshacerse de los arbolitos de forma ordenada y ambientalmente responsable, evitando su disposición inadecuada en espacios públicos o áreas verdes.

Las autoridades informaron que los árboles deben ser entregados completamente limpios, sin adornos, guirnaldas, luces ni bases, para facilitar su manejo y procesamiento.

Te puede interesar: Arranca operativo especial para normalizar recolección de basura en La Chorrera

Los puntos habilitados para la recepción de los árboles son:

Cinta Costera

Atlapa

Estacionamientos traseros del estadio Romel Fernández

Entrada de la USMA

Una vez recolectados, los arbolitos serán triturados y reutilizados, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Panamá, juntas comunales y empresas privadas, para la elaboración de compost, fertilizantes y otros insumos ambientales.

La AAUD también informó que el viernes 9 de enero, pese a ser día feriado, se mantendrán operativos tres de los puntos de acopio: Cinta Costera, Atlapa y la entrada de la USMA. El único punto que no funcionará ese día será el ubicado en los estacionamientos del estadio Romel Fernández, debido a una actividad programada en el lugar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que lleve sus árboles naturales a los sitios autorizados, contribuyendo así a una disposición responsable y al cuidado del medio ambiente.

Información de Jorge Quiróz