Canal de Panamá entrega al Estado $2,965 millones en dividendos

Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entregó al Estado los dividendos generados por el tránsito por la vía interoceánica durante este año, por un monto de $2,965 millones, los cuales deben ingresar al Tesoro Nacional para beneficio de los ciudadanos.

Estos dividendos representan $500 millones más que los aportes de 2024 ($2,470 millones) y fueron entregados por la fuerza laboral del Canal al presidente de la República, José Raúl Mulino. Cabe señalar que el aumento de las ganancias de la vía se dio debido al incremento del promedio de tránsitos diarios, que pasó de 25 en 2024 a 33 este año.

Los dividendos se desglosan de la siguiente manera:

$2,372 millones como excedente económico de la operación de la vía.

como excedente económico de la operación de la vía. $591 millones en concepto de pago por derechos por tonelada.

en concepto de pago por derechos por tonelada. $2 millones por el pago de tasas por servicios públicos prestados por el Estado.

El cheque fue entregado al presidente Mulino por Jaime Anderson, capataz del taller de mecánica con 17 años de servicio, en representación de la fuerza laboral de la más importante empresa del país y descendiente de inmigrantes antillanos que llegaron a Panamá para construir el Canal.

“La dedicación de todos ustedes, trabajadores del Canal de Panamá, segunda generación de canaleros, da mucho orgullo y demuestra que el relevo sí existió y seguirá existiendo, así como la cultura de trabajo canalera, que es fundamental para el Canal y para el país”, expresó el mandatario.

En este acto acompañaron al presidente Mulino los ministros para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; así como el administrador y la subadministradora de la ACP, Ricaurte Vásquez e Ilya Espino de Marotta.