Aumentan matrimonios, mientras los nacimientos disminuyen en Panamá durante 2025

Ciudad de Panamá/Las estadísticas oficiales del Registro Civil del Tribunal Electoral correspondientes al año 2025 evidencian un fenómeno socio-demográfico significativo en Panamá, marcado por variaciones en los nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcios, en comparación con el año anterior.

De acuerdo con los datos, durante 2025 se inscribieron 64,252 nacimientos a nivel nacional, cifra que representa una disminución del 2% respecto a 2024. Del total, 32,877 correspondieron a niños y 31,375 a niñas, siendo las provincias de Panamá, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé las que concentraron el mayor número de registros. En contraste, la Comarca Emberá Wounaan reportó la menor cantidad de nacimientos.

En materia de defunciones, el país registró 23,946 fallecimientos durante el mismo periodo, lo que supone un incremento del 2% en comparación con el año anterior. Las provincias con mayores tasas de mortalidad fueron Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste, manteniendo una relación proporcional inferior frente al total de nacimientos registrados.

El comportamiento de las uniones formales reflejó una tendencia contraria a la baja natalidad. En 2025 se contabilizaron 11,595 matrimonios, lo que representa un aumento del 13%, destacándose la provincia de Panamá como la de mayor número de casamientos.

Por su parte, los divorcios mostraron una disminución del 2%, con un total de 4,370 disoluciones a nivel nacional. Las cifras indican que durante el año pasado prevalecieron las uniones matrimoniales, con un 62.31%, frente a un 37.69% de divorcios.

En conjunto, estos indicadores reflejan un cambio en la estructura demográfica y social del país, caracterizado por una menor natalidad, un aumento en las uniones legales, un ligero repunte en la mortalidad y una reducción en los divorcios, factores que configuran nuevas dinámicas familiares y poblacionales en Panamá.