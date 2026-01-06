MiCultura abre convocatoria de verano con cursos artísticos en la Ciudad de las Artes, ¿Cuáles son?

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de enero, mientras que las clases se impartirán del 12 de enero al 11 de febrero, en turnos matutino, vespertino y nocturno, con el objetivo de facilitar el acceso a distintos públicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde el lunes 5 de enero, el Ministerio de Cultura (MiCultura) abrió la convocatoria de verano para una amplia oferta de cursos artísticos, que se desarrollarán en la Ciudad de las Artes y estarán disponibles para aquellas personas interesadas en disciplinas creativas, tecnológicas y culturales.

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de enero, mientras que las clases se impartirán del 12 de enero al 11 de febrero, en turnos matutino, vespertino y nocturno, con el objetivo de facilitar el acceso a distintos públicos. La programación incluye cursos en artes plásticas, artes tecnológicas, música, danza, teatro, folklore, atención a la diversidad y multidisciplinas, con una propuesta formativa que combina técnicas tradicionales y contemporáneas.

En artes plásticas, la oferta contempla dibujo y pintura, arteterapia, confección de máscaras, esculturas de papel, historia del arte, modelado en arcilla y plastilina, puntillismo y pintura en botellas.

El área de artes tecnológicas incluye fotografía, diseño gráfico, diseño de modas y edición de video, mientras que en danza se impartirán clases de ballet, belly dance, break dance, danza contemporánea, danzaterapia, expresión corporal, flamenco, jazz, pre-ballet, ritmos latinos, danza urbana, afro y hip-hop.

En Folclor, los participantes podrán formarse en canto, saloma, grito, danza congo, bailes tradicionales y diablicos sucios, en tanto que Música ofrecerá iniciación musical y niveles desde básico hasta avanzado en diversos instrumentos.

El área de Teatro abarca cursos de actuación para cine y series, creación de personajes, doblaje y locución, dramaturgia, improvisación, maquillaje escénico, teatro de títeres y vestuario teatral, entre otros.

Por su parte, la oferta de Multidisciplinas incluye alfabetización digital, celumetraje, yoga, coordinación y producción de eventos artísticos, esgrima artística, mercadeo digital y branding. Todos los cursos se dictarán en la Ciudad de las Artes, y para participar los interesados deben completar el formulario de inscripción habilitado por el Ministerio de Cultura.