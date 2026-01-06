MiCultura abre convocatoria de verano con cursos artísticos en la Ciudad de las Artes, ¿Cuáles son?
Ciudad de Panamá, Panamá/Desde el lunes 5 de enero, el Ministerio de Cultura (MiCultura) abrió la convocatoria de verano para una amplia oferta de cursos artísticos, que se desarrollarán en la Ciudad de las Artes y estarán disponibles para aquellas personas interesadas en disciplinas creativas, tecnológicas y culturales.
La convocatoria estará abierta hasta el 10 de enero, mientras que las clases se impartirán del 12 de enero al 11 de febrero, en turnos matutino, vespertino y nocturno, con el objetivo de facilitar el acceso a distintos públicos. La programación incluye cursos en artes plásticas, artes tecnológicas, música, danza, teatro, folklore, atención a la diversidad y multidisciplinas, con una propuesta formativa que combina técnicas tradicionales y contemporáneas.
En artes plásticas, la oferta contempla dibujo y pintura, arteterapia, confección de máscaras, esculturas de papel, historia del arte, modelado en arcilla y plastilina, puntillismo y pintura en botellas.
El área de artes tecnológicas incluye fotografía, diseño gráfico, diseño de modas y edición de video, mientras que en danza se impartirán clases de ballet, belly dance, break dance, danza contemporánea, danzaterapia, expresión corporal, flamenco, jazz, pre-ballet, ritmos latinos, danza urbana, afro y hip-hop.
En Folclor, los participantes podrán formarse en canto, saloma, grito, danza congo, bailes tradicionales y diablicos sucios, en tanto que Música ofrecerá iniciación musical y niveles desde básico hasta avanzado en diversos instrumentos.
El área de Teatro abarca cursos de actuación para cine y series, creación de personajes, doblaje y locución, dramaturgia, improvisación, maquillaje escénico, teatro de títeres y vestuario teatral, entre otros.
Por su parte, la oferta de Multidisciplinas incluye alfabetización digital, celumetraje, yoga, coordinación y producción de eventos artísticos, esgrima artística, mercadeo digital y branding. Todos los cursos se dictarán en la Ciudad de las Artes, y para participar los interesados deben completar el formulario de inscripción habilitado por el Ministerio de Cultura.