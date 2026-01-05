Más de 112 mil ciudadanos cambiaron su residencia electoral en 2025
El Tribunal Electoral recordó que el cambio de residencia está contemplado en el Código Electoral y tiene como objetivo que los electores voten en el lugar donde realmente residen.
Ciudad de Panamá/Al cierre del año 2025, un total de 112,408 ciudadanos realizaron trámites de cambio de residencia electoral en todo el país, según datos de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral (TE). De esta cifra, 57,301 corresponden a mujeres y 55,107 a hombres.
De acuerdo con el reporte oficial, al 31 de diciembre de 2025, las regiones con mayor número de trámites de cambio de residencia fueron las siguientes:
- Chiriquí/Ngäbe-Buglé (12-2): 17,033
- Panamá Este: 12,951
- Panamá Centro: 10,360
- Panamá Oeste (La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos): 9,655
- Bocas del Toro/Ngäbe-Buglé (12-1): 9,259
- Veraguas/Ngäbe-Buglé (12-3): 9,104
- Arraiján: 8,321
- Colón: 7,901
- San Miguelito: 6,892
- Panamá Norte: 6,698
- Coclé: 6,564
- Herrera: 2,830
- Los Santos: 2,252
- Darién y Comarca Emberá: 1,741
- Comarcas Kuna Yala, Wargandí y Madungandí: 847
El Tribunal Electoral recordó que este trámite está contemplado en el Código Electoral y tiene como finalidad que los electores voten en la jurisdicción donde realmente residen.
Más de 1.5 millones de inscritos en partidos políticos
En paralelo, la Dirección Nacional de Organización Electoral informó que el año 2025 cerró con 1,556,554 ciudadanos inscritos en partidos políticos, tanto legalmente constituidos como en formación, distribuidos de la siguiente manera:
- Hombres: 797,619
- Mujeres: 758,935
Durante 2025, el número de nuevos inscritos en partidos políticos fue de 24,533 ciudadanos.
La cifra global actualizada de inscritos por partido político es la siguiente:
- Partido Revolucionario Democrático (PRD): 569,713
- Realizando Metas (RM): 284,967
- Cambio Democrático (CD): 258,821
- Partido Panameñista: 219,838
- MOLIRENA: 80,833
- Frente Amplio por la Democracia (FAD): 48,202
- Movimiento Otro Camino (MOCA): 35,757
- Partido Alianza: 25,681
- Partido Popular (PP): 21,435
En cuanto a los partidos en formación, las cifras son las siguientes:
- RELEVO: 6,314
- Acción Ciudadana Independiente: 2,587
- Partido Nacional Humanitario: 2,408
Renuncias y deserciones partidarias
Los datos de la DNOE revelan que durante los 12 meses del año 2025, 48,346 ciudadanos formalizaron su renuncia a un colectivo político, distribuidos así:
- Hombres: 22,210
- Mujeres: 26,136
El comportamiento mensual de las renuncias fue encabezado por:
- Octubre: 6,653
- Enero: 5,893
- Abril: 4,753