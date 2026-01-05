Más de 112 mil ciudadanos cambiaron su residencia electoral en 2025

El Tribunal Electoral recordó que el cambio de residencia está contemplado en el Código Electoral y tiene como objetivo que los electores voten en el lugar donde realmente residen.

Ciudad de Panamá/Al cierre del año 2025, un total de 112,408 ciudadanos realizaron trámites de cambio de residencia electoral en todo el país, según datos de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral (TE). De esta cifra, 57,301 corresponden a mujeres y 55,107 a hombres.

De acuerdo con el reporte oficial, al 31 de diciembre de 2025, las regiones con mayor número de trámites de cambio de residencia fueron las siguientes:

Chiriquí/Ngäbe-Buglé (12-2): 17,033

Panamá Este: 12,951

Panamá Centro: 10,360

Panamá Oeste (La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos): 9,655

Bocas del Toro/Ngäbe-Buglé (12-1): 9,259

Veraguas/Ngäbe-Buglé (12-3): 9,104

Arraiján: 8,321

Colón: 7,901

San Miguelito: 6,892

Panamá Norte: 6,698

Coclé: 6,564

Herrera: 2,830

Los Santos: 2,252

Darién y Comarca Emberá: 1,741

Comarcas Kuna Yala, Wargandí y Madungandí: 847

El Tribunal Electoral recordó que este trámite está contemplado en el Código Electoral y tiene como finalidad que los electores voten en la jurisdicción donde realmente residen.

Más de 1.5 millones de inscritos en partidos políticos

En paralelo, la Dirección Nacional de Organización Electoral informó que el año 2025 cerró con 1,556,554 ciudadanos inscritos en partidos políticos, tanto legalmente constituidos como en formación, distribuidos de la siguiente manera:

Hombres: 797,619

Mujeres: 758,935

Durante 2025, el número de nuevos inscritos en partidos políticos fue de 24,533 ciudadanos.

La cifra global actualizada de inscritos por partido político es la siguiente:

Partido Revolucionario Democrático (PRD): 569,713

Realizando Metas (RM): 284,967

Cambio Democrático (CD): 258,821

Partido Panameñista: 219,838

MOLIRENA: 80,833

Frente Amplio por la Democracia (FAD): 48,202

Movimiento Otro Camino (MOCA): 35,757

Partido Alianza: 25,681

Partido Popular (PP): 21,435

En cuanto a los partidos en formación, las cifras son las siguientes:

RELEVO: 6,314

Acción Ciudadana Independiente: 2,587

Partido Nacional Humanitario: 2,408

Renuncias y deserciones partidarias

Los datos de la DNOE revelan que durante los 12 meses del año 2025, 48,346 ciudadanos formalizaron su renuncia a un colectivo político, distribuidos así:

Hombres: 22,210

Mujeres: 26,136

El comportamiento mensual de las renuncias fue encabezado por: